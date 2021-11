Catherine Fulop sacó los trapitos al sol de MasterChef Celebrity 3 y desenmascaró a un famoso: "Por atrás"

Catherine Fulop será parte de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Argentina y aunque aún no se estrenó ya planteó la primera polémica.

La actriz y conductora Catherine Fulop es una de las nuevas figuras de MasterChef Celebrity Argentina 3 y ya comenzó a dar la nota. Aunque el programa de Telefe todavía no se estrenó, la participante ya planteó que hay un famoso que tiene doble cara y dice cosas malas del resto "por atrás".

Catherine Fulop pasó por el divan de Cortá Por Lozano para promocionar el inminente estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity y no se guardó nada. Además de hablar sobre sus dotes en la cocina, también tuvo tiempo para incendiar a uno de los personajes más queridos del jurado.

La actriz dejó una frase fuertísima, aunque la difrazó entre risas y tono amable. Consultada sobre cómo se lleva con la situación de someter sus platos al escrutiño de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, Fulop mostró su vergüenza y dio su mirada sobre los tres jurados del certamen de cocina. En ese sentido, señaló que Damián Betular es muy exigente y Germán Martitegui es el más severo en MasterChef. “A mí me da hasta miedo que pruebe, porque yo digo, ¿cómo va a probar esta cochinada que les hice?”, indicó

Y se reservó un picante comentario sobre Donato de Santis. Según ella, “El ‘Tano’ como que te está diciendo ‘qué linda eres’ y por atrás ‘qué cagada’". "Tu crees que te está diciendo algo lindo porque lo dice tan bonito”, remató.

Fulop también resaltó que está estudiando para mejorar sus habilidades en la cocina y acercarse al nivel que piden los jurados "pero es que es tanta información… Cuando trabajaste toda tu vida, nunca cocinaste”. A la vez que reveló que en su casa sólo prepara “arrocito, un huevito o una cosita a la plancha”, que Ova es básico y que se conforma con una milanesa con puré “y no mucho más”.

El regalo que Ova Sabatini le negó a Catherine Fulop: "Un montón de plata"

Para prepararse para MasterChef Celebrity, Catherine Fulop le hizo un pedido a su marido, Ova Sabatini, pero el hermano de Gabriela no quiso hacerle el regalo solicitado y ella lo mandó al frente. La conductora qería una máquina para hacer pastas, pero su pareja rechazó la opción al grito de “eso cuesta un montón de plata, no te la voy a comprar”.

“¿Con que te llevás mejor, con la carne o con la pasta?”,le preguntó Belu Lucius. “Con ninguna”, respondió Fulop, para luego contar la anecdota. Ella quería la famosa máquina de pastas para preparar la comida del día de la madre, pero la respuesta de su marido la dejó descontenta. Imitando los gestos de Sabatini, la actriz escenificó: “¿Pero por qué te voy a comprar eso? Eso cuesta un montón de plata, no te la voy a comprar”. “Y yo llorando le dije: ‘Pero es que yo necesito practicar. ¿Qué te cuesta comprármela?´”. A lo que su marido remató: “Pero es que yo ya sé, termina MasterChef y esa va a agarrar polvo”. Finalmente, la conductora consiguió su cometido y recibió el regalo.

Si bien indicó que MasterChef genera un "estrés" importante, Fulop se mostró muy contenta de estar en el programa más exitoso de la tlevisión argentina. “Es muchísimo, pero estoy tan agradecida de que Santi (Del Moro) haya insistido, porque desde la primera temporada que me vienen llamando”, contó.

Y completó: “Uno lo ve desde casa y se divierte. No hay bardo, no hay barro, no hay pelea. Lo único es que sabés que vas a presentar platos ante tres genios de la cocina que te da un poquito de vergüenza. Te da pudor que vayan a probar tu comida. Entonces tú dices, ´que dios me agarre confesada acá´”.