Casting de Gran Hermano: los desopilantes videos de los participantes

Un usuario de Twitter hizo una compilación de las postulaciones a Gran Hermano más graciosas y se volvieron virales.

El anuncio de una nueva temporada de Gran Hermano trajo un sinfín de postulaciones en las redes sociales de personas que quieren ser parte del reality show de Telefe. Las redes sociales estallaron tras algunas publicaciones de interesados que llamaron la atención de los usuarios.

En los videos que compartieron en sus cuenta de TikTok, los postulantes dieron a conocer cuál es su estilo de historia de vida y revelaron por qué están interesados en participar de Gran Hermano y por qué sería interesante que estén en la famosa casa de la televisión.

La poca humildad de algunos postulantes hizo que sus videos se volvieran virales y pusieran a reírse a los usuarios de redes. El usuario Anamá Papers de Twitter hizo una recopilación con las publicaciones más graciosas en un hilo que obtuno miles de retuits y "me gusta". Anamá Papers escogió el video de un joven que se identificó como "El influencer del verano" para iniciar su hilo, lo que dio a entender que era su favorito.

El spot de Gran Hermano en Telefe

"'Quedate en casa', es la frase que más escuchamos y odiamos estos últimos años pero, aunque no lo creas, vas a querer quedarte en casa otra vez: sin ver a familiares ni amigos. Sin salir a la calle por meses pero, esta vez, no vas a querer salir. Porque en la casa que te vas a quedar es la más famosa del mundo", comienza el mensaje del locutor de la publicidad de Gran Hermano. Y agrega: "No tenés que cantar, no tenés que bailar, no tenés que cocinar, tenés que ser vos los siete días de la semana. El único reality que de verdad es reality", lo que se tomó como una chicana hacia otros realities.

Los videos más desopilantes de postulaciones a Gran Hermano