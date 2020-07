Casella contra Yanina Latorre: "Si no es un personaje, me daría mucha pena"

Yanina Latorre tiene la guerra declarada con Bendita TV: fuertes cruces con Beto Casella, su conductor, y la posterior carta documento que ella envió a El Nueve. Pero ahora, la guerra se elevó a un nuevo nivel de la mano de Franco, hijo del conductor de televisión, quien lanzó explosivas declaraciones contra la panelista y la comparó con Eduardo Feinmann y Baby Etchecopar.

En una transmisión de Instagram con Santiago Riva Roy, periodista de Crónica y exmovilero de Los Ángeles de la Mañana (El Trece), Casella hijo sostuvo que la esposa de Diego Latorre es una de las personas que no le gusta ver en tele, al igual que los dos conductores de A24.

“Creo que en algún momento esa idea estuvo por parte de ella. Me pareció haberlo visto en algún medio, me pareció escucharlo en algún lado, pero por ahí me equivoco. Y si no fue así me encantaría. Yo no la conozco personalmente. Si es un personaje, bien. Pero si no lo es, me daría mucha pena. Aunque en todo caso, si fuera un personaje, también estaría mal que haya un programa en el que alguien diga 'no me gustan los peronchos'”, señaló el entrevistado.

El hijo de Beto Casella contó que Lola Latorre le parece muy atractiva y que le gustaría estar en pareja con ella. “Agarraría a Yanina y le diría 'Suegrita, ¿cómo le va? Venga ese abrazo'”.