Carolina Losada recordó su pasado como bailarina en un videoclip de Luis Miguel. Antes de ser periodista, Losada fue modelo y formó parte del video Cómo es posible que a mi lado, el segundo sencillo del álbum Nada Es Igual de Luis Miguel, grabado en 1996.

La periodista de A24 y América TV. estuvo de invitada en Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe y fue sorprendida al ver el videoclip al aire. "A mí me dio mucha vergüenza cuando salió este video. Me costó mucho hacerme cargo de que era yo", reconoció Losada mientras pasaban el video en cuestión.

En ese momento, Losada comenzó a contar distintas situaciones que vivió durante el rodaje del videoclip y reveló que ese día, rechazó una propuesta de Luis Miguel. Según contó la periodista, el cantante fue sumamente respetuoso y simpático con todas las mujeres que se encontraban allí, pero puso un mayor interés en ella.

Primero, Luis Miguel llegó al set acompañado de sus guardaespaldas y Losada, en ese momento, estaba aprendiendo la coreografía. El cantante se le acercó y le dijo: "‘Ah, eres de Argentina, yo tengo muchos amigos en tu país". Losada, sumamente nerviosa, le pidió si podía enseñarle la coreografía y así fue.

Una vez que finalizó la grabación del videoclip, una persona del equipo de Luis Miguel invitó a Losada a la gira que realizarán por Estados Unidos. "En un momento, cuando habíamos terminado, viene alguien que era del equipo de él y me pregunta si me quiero ir con ellos. Me dice que había preguntado Micky, porque le decían así, si quería ir a una gira que iban a hacer por Estados Unidos”, relató la periodista.

Pero el final de la historia llamó la atención, ya que Losada rechazó la propuesta por parte de Luis Miguel. "Yo al principio, porque era un poquito inocentona, le digo: ‘¡Ay, sí, qué bueno! ¿Pero qué tendría que hacer yo?’ Porque yo cantar ni idea... Entonces me dicen: ‘No, nada. Venís con nosotros y la pasamos buenísimo’. Y ahí le dije: ‘No, te agradezco’”, reveló la periodista.