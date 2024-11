Carmen Barbieri volvió a hablar sobre Javier Milei y sorprendió con su revelación: "Hay algo"

Carmen Barbieri analizó a Javier Milei en un reciente evento.

Carmen Barbieri es una capocómica y directora teatral argentina que desde hace años se desempeña como conductora de televisión, en su ciclo Mañanísima. En ese contexto, la celebridad suele ser punzante cuando se trata de sus opiniones sobre la coyuntura del país y así es que se pronunció sobre Javier Milei.

En los últimos meses la exjurado de Bailando por un sueño fue muy crítica de las decisiones de Milei como mandatario, en relación a la calidad de vid de los argentinos. En ese contexto, hace algunas horas habló sobre el encuentro del libertario con Lula Da Silva en la cumbre del G20.

"Fijate la frialdad de ese saludo, nada que ver con los saludos que se da con otros presidentes, como el que se dio con Trump hace poco tiempo", comentó un columnista del programa. Por su parte, Barbieri añadió: "Son civilizados y se saludan, está bien. Pero se nota que hay algo". "No hay feeling, no hay onda", agregó el miembro de Mañanísima.

Carmen Barbieri

Barbieri le consultó al experto cuándo regresaría el Presidente a Argentina y éste aseguró que ya volvería: "Hay cuestiones del día a día de las cuales tiene que ocuparse acá. Pero quiero decir que los últimos diez días fueron para Milei los mejores de su Presidencia: el fallo contra Cristina, la inflación del 2.7, Trump electo y la reunión", analizó.

La angustia de Carmen Barbieri y el reclamo a Milei

La madre de Federico Bal reaccionó al aire a un testimonio de la actriz Marta González, quien aseguró que no llegaría a fin de mes si su hija no la ayudara económicamente. "Me pude jubilar con la mínima, de ama de casa. Tengo a mi hija y a mi yerno que me ayudan, si no, no podría. Los medicamentos que tengo que tomar los tengo que garpar. Y ayer me hice socia de PAMI también, porque no alcanza. A mí la jubilación, si no tuviera a mi hija y mi yerno, no me alcanza. No podría pagar las expensas del lugar donde vivo. ¿Qué, me tengo que mudar a los 80 años? Si a esto lo pagué con el laburo de toda al vida. No me parece justo", comentó la actriz en El Trece.

Carmen Barbieri reaccionó ante estas palabras en su programa, Mañanísima, y no pudo contener las lágrimas: "Una mujer que vive laburando, trabajó hace poco con Federico en una comedia. Es injusto que los argentinos estemos viviendo esto. Le hablo al presidente, cómo me gustaría hablar con él. No me importa si es al aire, en privado. A ver, que me explique. ¿Tiene corazón? ¿Él ve lo que está pasando? Me da mucha bronca".

Marta es una de esas luchadoras: lucha para no repetir su cáncer y tienen que ayudarla sus hijos. Yo soy muy llorona, pero es injusto escuchar a una mujer como Marta González y es injusto lo que le pasa porque es una laburante. Hoy mi hijo se está haciendo todos los estudios porque tuvo cáncer y, si yo no tuviese una prepaga, no podría pagar los estudios de él para ver si sigue bien", continuó su descargo