Carmen Barbieri vio el cadaver de Rodrigo: "Me cagué toda"

Tras la revelación que indicaría que Rodrigo Bueno fue asesinado, la capocómica Carmen Barbieri brindó una información reveladora sobre el estado del cadaver del artista.

A pocos días de un nuevo aniversario de la muerte de Rodrigo Bueno, el próximo 24 de junio, una nueva información reavivó la llama en torno al motivo de su trágico desenlace. Con la duda instalada sobre el supuesto asesinato, la capocómica Carmen Barbieri brindó una fuerte revelación sobre el estado del cadaver y reforzó los rumores.

Con motivo de homenajear a Rodrigo, una emisión reciente de LAM (América TV) llevó a Pablo Cecarelli -exCEO de Magenta Discos- al estudio y durante la charla, el entrevistado aseguró que el cantante fue asesinado. También nombró a Barbieri, quien amplió la declaración en su programa Mañanísima (Ciudad Magazine). "Yo tenía una gran relación con Rodrigo. Lo amé muchísimo y todavía lo quiero, lo tengo muy presente. En ese momento yo conducía en América, a la mañana, y él muchas veces no estaba invitado pero aparecía igual, cantaba unos temas y se iba. 'Voy a visitar a la gorda'", contó la mamá de Fede Bal.

Pero cuando "El Potro" murió en la Autopista Buenos Aires - La Plata, en el programa de Barbieri dieron cobertura a la noticia y la conductora recibió peligrosas amenazas. "Teníamos tanta cercanía al 'Potro' que, no sé, por ahí conseguíamos notas que otros no tenían. Pasamos a ser un blanco, ponele. Entonces yo recibí amenazas. Una vez sonó el teléfono de casa, y del otro lado me dijeron 'vos que tanto cuidas a Santiago', porque Santiago tenía sus problemas de salud que eran muy conocidos, 'si seguís hablando de este tema vas a tener que cuidar a tu hijo'. Fede era chico, y tengo que ser sincera: me cagué toda"

"Las amenazas las hacía alguien con una evidente tonada cordobesa. Y se sabía que 'El Potro' se estaba llevando todo por delante, entendés. Había gente que quedaba relegada o que perdía un gran negocio, ¿Se entiende? No voy a dar nombres. Mi querido Sebastián, otro cantante que ya no lo tenemos más entre nosotros, gritaba 'Entierrenmelón', y yo no entendía qué quería decir. Y después contó que al cuerpo de Rodrigo le faltaba un ojo. 'Hay que llevarlo, le falta un ojo, al cuerpo le falta un ojo', gritaba él. Era desesperante y muy doloroso escuchar todo eso", cerró Carmen Barbieri, reforzando la versión que indica que al cantante popular lo habrían asesinado.