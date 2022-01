Carmen Barbieri, tras contagiarse de Covid-19: "Me duele todo"

Carmen Barbieri reveló los síntomas que le dieron tras contraer coronavirus por segunda vez, esta vez, con las tres dosis de la vacuna aplicadas.

Carmen Barbieri anunció públicamente que contrajo coronavirus por segunda vez tras haber pasado la enfermedad de forma bastante grave el 20 de enero de 2021. Por este motivo tuvo que ausentarse del programa que conduce en Ciudad Magazine, Mañanísima, y quedó aislada en su casa.

A diferencia del primer contagio, en el que quedó internada en un coma farmacológico y estuvo a punto de perder su vida, Barbieri ahora está vacunada y por ende mucho más tranquila. Sin embargo, no resultó ser asintomática y asegura encontrarse en cama con síntomas muy similares a los de una gripe.

Pampito, su compañero en el programa, había adelantado que ella se encontraba en un buen estado de salud y que apenas le dolía la garganta. Ahora, conversó por primera vez con los medios y contó detalladamente qué síntomas le dieron y cómo se dio cuenta de que era un caso positivo.

“En la semana me hicieron cinco hisopados negativos porque siempre me hisopan en el canal, pero el de ayer, que vinieron hasta mi casa, me dio positivo”, expresó Carmen en diálogo con Teleshow. “Estoy en la cama y tendré que estar aislada durante seis días. No me siento muy mal, pero es una gripe fuerte que te tira a la cama y te duele todo el cuerpo”, prosiguió.

Primero había empezado con un simple dolor de garganta y con el correr de las horas se le fueron sumando nuevos síntomas. “Estoy como si tuviera una gripe fuertísima. Me duele todo el cuerpo, me duele la garganta, tengo tos y estoy transpirando mucho, y estornudo mucho”, cerró. Afortunadamente, el virus la agarró con las tres dosis de la vacuna, por lo cual su vida ya no corre riesgo.

El crudo relato de Carmen Barbieri sobre la vez que contrajo coronavirus sin estar vacunada

Carmen se contagió coronavirus en enero de 2021, cuando todavía las vacunas no habían llegado al país. Durante una entrevista con Ciudad Magazine, contó que estuvo al borde la muerte aunque en ese entonces no lo sabía. “Me contagié de Covid y yo pensé que lo iba a pasar como una gripe, pero lo mío fue terrible, fue fatal. Yo estuve al borde de la muerte. Estaba tan medicada, tan sedada”, recordó.

“Estaba en estado crítico, que es más que grave, y yo pensaba ‘no lo le puedo hacer esto a mi hijo’. Ahora me doy cuenta lo mal que estuve, estuve al borde de la muerte de verdad”, continuó. Gracias a la insistencia de su médico, se armó un bolso y fue a internarse al hospital. “Yo pensé que estaba grave, pero el médico me decía: ‘Estabas en estado crítico, que es más que grave. Pero sos una leona como luchaste’”, añadió Barbieri.

Además de haber estado en coma y con respirador, también necesitó mucho apoyo médico para poder volver a la normalidad. “No podía caminar, tuve que recuperar masa muscular, mi voz también. Tantas veces me entubaron y cuando me sacaban la sedación me arrancaba las cosas, el respirador, entonces me volvían a sedar. Eso me lastimó un poco las cuerdas vocales”, finalizó.