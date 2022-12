Carmen Barbieri tomó una rotunda decisión con Nazarena Vélez: "Que se quede tranquila"

La famosa conductora habló de su enemistad con la reconocida actriz y reveló que "no tiene nada que perdonarle". Además, reveló cuál es la decisión que tomó sobre ella.

La relación tensa entre Nazarena Vélez y Carmen Barbieri parece no tener fin. El conflicto que se remonta a la época en que Fede Bal y Barbie Vélez mantenían una relación, sigue reflejándose en el vínculo que mantienen ambas mediáticas al día de hoy. Incluso, recientemente, la capocómica confesó la drástica decisión que tomó sobre su colega.

La situación empezó luego de que Barbieri hiciera referencia al embarazo de Barbie y asegurara que "su cuenta pendiente era hablar con Nazarena y tomar un café para limar asperezas". Pero unas horas más tarde, Nazarena le contestó en LAM al asegurar que "no tenía nada de que hablar con ella". Por este motivo, la jurado de Los 8 Escalones del Millón quiso quedarse con la última palabra y volvió a replicar en Mañanísima, el ciclo que conduce por Ciudad.

"Nazarena sigue con mucho dolor pero ahora le están pasando cosas lindas. No me tiene que perdonar y yo tampoco tengo que perdonarle nada a ella, sí quizás entendernos", lanzó Barbieri tratando de mostrarse tranquila sobre el tema. Luego reflexionó: "Quizá solo las palabras hirieron".

En este marco, la conductora de Mañanísma aseguró que "nunca fueron amigas con Nazarena" pero sí fueron "muy buenas compañeras". "De las cosas fuertes que dije me arrepiento y pido disculpas. Nada más. La respeto y le deseo lo mejor", deslizó Barbieri y luego confesó la tremenda decisión que tomó para evitar que la tensión aumentara. "Que se quede tranquila, que cuando vaya a LAM no la voy a saluda", sentenció.

Nazarena Vélez reveló lo que nadie sabía sobre el hijo que tiene con Daniel Agostini

Nazarena Vélez habló a fondo de su relación con Gonzalo "Chyno" Agostini, el hijo de 22 años que tuvo junto al cantante Daniel Agostini. Durante muchos años, la actriz tuvo un complicado vínculo con su hijo del medio, pero ahora volvieron a probar convivencia luego de un tiempo distanciados. Y aunque ella está muy feliz, hay ciertas cosas con las que no se siente muy cómoda.

Durante la reciente entrevista que Amalia Granata brindó con LAM, Nazarena Vélez aprovechó una declaración de la invitada sobre sus hijos para hablar de su vínculo particular con los de ella. En este marco fue que la actriz reveló cómo vive la complicada convivencia que tiene con su hijo de 22 años y confesó cuáles son las cosas que más le molestan de su vínculo en el día a día. "A mi mis hijos me tienen podrida", empezó por decir la actriz.

"'El Chyno' es rebelde, hace lo que quiere, se va tres días y vuelve cuando quiere. Al volver a vivir conmigo trajo mañas y cosas que no me gustan en mi casa", expresó indignada sobre las formas de manejarse que tiene su hijo del medio y que no le gustan tanto. Además, aseguró que esto también influyó en su hijo menor, Thiago, quien empezó a copiar algunos modos de su hermano mayor.

"El mas chiquito tiene 12 y flashea que tiene 20, habla como alguien grande", sentenció Nazarena. Por otro lado, sobre su relación con Barbie Vélez no presentó quejas, ya que son muy unidas y ahora la acompaña en su primer embarazo.