Carmen Barbieri se desplomó tras ser hipnotizada en TV: "Estoy mareada"

Carmen Barbieri fue hipnotizada en el programa Mañanísima, por Ciudad Magazine, se desmayó en plena transmisión en vivo. El tenso momento que se vivió en el canal.

Carmen Barbieri protagonizó una situación sumamente insólita en TV. Durante la transmisión de Mañanísima, transmitido por Ciudad Magazine TV, fue hipnotizada en vivo por Jhon Milton, famoso por ser apodado "El Caballero de la Hipnosis", y se desplomó en un sillón.

Junto a Estefi Berardi, panelista del programa en el que también trabaja "Pampito", Jhon indicó: "Tengan los brazos sueltos. Nada malo va a pasar... vamos a respirar con los ojos abiertos igual que yo. Jalen el aire con tanta fuerza que se infle la caja torácica. De preferencia tengan una cama detrás de ustedes y vean qué pasa".

Inmediatamente después, el hombre se empeñó en hipnotizar a Carmen, a quien le sugirió: "Siga respirando por boca, cabecita floja y empiece a soltar su cuello, aflojando la cabecita. Sueltita, sueltita... siga respirando tranquila, Carmen". La presentadora y capocómica cayó al sillón y pareció quedarse dormida. Mientras tanto, el mentalista mexicano explicó: "Esto se llama torsión cervical".

Luego, Jhon Milton se acercó a Berardi y comenzó a hipnotizarla: "Cierre los ojos, Estefi. Jale el aire con fuerza, más fuerte e intenso, jadeante y fuerte. Que sea vociferante. Aflojando la cabecita... sueltita". Luego de doblarle el cuello, Estefi reaccionó: "¡Ah!". Y "El Caballero de la Hipnosis" volvió a aconsejarle: "Suéltese y siga respirando, jale el aire tranquila...".

Finalmente, el mentalista les ordenó a las dos protagonistas: "¡Despiértense!". "¡Uou!", reaccionó Carmen. Estefi Berardi pidió la palabra y consultó: "¿Puedo decir algo? Te juro que cuando empezamos a respirar sentía que me desmayaba. Necesitaba sentarme. Tuve que aflojar el ritmo de la respiración por eso. Fue tremendo". Finalmente, la conductora reveló: "Estoy mareada".

Carmen Barbieri destrozó a Jorge Rial

Carmen Barbieri arremetió contra Jorge Rial y lo lapidó con un descargo en relación al lugar que el periodista hoy ocupa en los medios. La capocómica se pronunció a favor de Susana Giménez después de las críticas que el exconductor de Intrusos lanzó sobre la diva y fue fulminante.

La madre de Federico Bal había dicho que Rial era la misma persona que cuando conducía Intrusos, a pesar de su alejamiento del mundo del espectáculo, en referencia a los comentarios detractores que el periodista había tenido para con algunas celebridades. Por su parte, el conductor de TV le recordó a Barbieri que gracias a él no fue presa por una importante deuda con la AFIP y, por supuesto, Carmen no se quedó callada.

"Cuando Rial dice '¿quién se creen los artistas? ¿Quiénes son los artistas?'. ¡Somos los que te damos de comer, Rial! ¡¿Hace cuánto que comés de nosotros?! Y qué bien vivís, porque hacés muy bien tu trabajo", comenzó la actriz en su ciclo de televisión, Mañanísima. Y agregó: "Está bueno que él se meta con todas las personas que quiere la gente porque, entonces, tiene otra vez cámara".

Barbieri se refirió a la poca vigencia que Rial tendría como periodista y adjudicó sus actitudes a una búsqueda de prensa por parte del periodista: "Ahora otra vez lo esperan a la salida de la radio. Si no, no lo esperan ni los perros en la puerta". "Hace un programa de radio, no se le ve la cara. No sabemos si está con barba, si es Papá Noel. O le tiene que pasar algo, como su separación, para que la gente hable. O tiene que hablar mal de alguien que le va a contestar", expresó la exjurado de Bailando por un sueño. Y concluyó: "Esto a él le sirve. Lo hace para estar vigente. No está vigente. Está totalmente desaparecido".