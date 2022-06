Carmen Barbieri rompió el silencio sobre su enfermedad: "No entiendo qué me está pasando"

La conductora de Mañanísima está atravesando un mal momento de salud y eso la tiene muy angustiada.

Carmen Barbieri empezó a ausentarse de su programa y los televidentes comenzaron a preguntar los motivos de su alejamiento de la conducción. Estefi Berardi y Pampito quedaron a cargo de Mañanísima, pero la salud de la artista era un misterio. Es por ese motivo que la mamá de Fede Bal decidió comunicarse personalmente para dar detalles de su cuadro.

A través de un audio de WhatsApp que le envió a Estefi Berardi, Carmen Barbieri salió al aire en LAM donde contó los detalles de su situación actual: "Estoy en la cama muy mareada, pero por lo menos mejor que ayer, pero muy mareada. Por supuesto no fui a trabajar hoy y tampoco voy a la tarde, estoy en la cama".

En referencia a sus compromisos laboralres en Mañanísima y en Los 8 Escalones del Millón, Carmen Barbieri sentenció: "Espero tener fuerzas para mañana porque no puedo soportar faltar. Yo no entiendo qué me está pasando este año que falto al trabajo, me están pasando cosas y no puedo ir a trabajar... no me pasó nunca esto".

Como si eso fuera poco, Carmen Barbieri aseguró: "Voy muerta a trabajar, pero esta vez no puedo estar parada del mareo que tengo". Con respecto a cómo está afrontando esta situación, la conductora manifestó: "Tomé el te con limón y me da ganas de vomitar otra vez... fatal estoy. No sé qué me pasa".

Ángel de Brito cree que el malestar de Carmen se debe a la hipnosis a la que se sometió

El conductor de LAM expresó que relacionaba directamente la hipnosis a la que Carmen Barbieri se sometió de la que la despertaron sonándole el cuello de manera brusca, con su malestar actual. Ángel de Brito aseguró que todo empezó después de ese episodio del que ella volvió en sí con mareos.

Sin embargo, lejos de creer en esa versión, Carmen Barbieri reveló: "No creo. Lo adjudico a una hamburguesa que comí en mi casa, y a la hora comencé con mareos y vómitos". De esa forma dio a entender que se trata de un ataque al hígado o algo parecido.

Pero ese no es el único motivo que encuentra la artista, ya que recordó: "También tomé mucho antibiótico para la bronquitis que tuve, terminé hace 4 días, y muchos remedios que me mandaron para broncoespasmos, y supongo que se me juntó todo". Así descartó por completo la teoría de que su malestar sea culpa de la hipnosis.