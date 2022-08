Carmen Barbieri reveló cuál es la única herencia que le dejó Santiago Bal: "Doy pena"

La reconocida conductora regresó a su programa de televisión y mostró cuál es el objeto que le dejó su exesposo antes de fallecer.

Carmen Barbieri hizo una insólita confesión sobre Santiago Bal y reveló cuál fue la única herencia que le dejó el reconocido actor antes de morir. La reconocida conductora regresó a su programa luego de haber sufrido una rotura de peroné tras una fuerte caída. Y aunque demostró estar recuperándose bien, aún no puede caminar por sus propios medios.

Hace unos días atrás, la reconocida actriz se resbaló con el pis de su perro y sufrió una fuerte caída en la cocina de su casa, motivo por el que terminó enyesada en su pie. Tras unos días de reposo, este martes 16 de agosto la conductora volvió a pararse frente a Mañanísima, el ciclo que conduce por Ciudad Magazine, pero con una peculiaridad: tiene que caminar con la ayuda de un bastón.

"Me había resbalado con el pis de mi perro, que hace donde no tiene que hacer. Me golpeé todo pero donde me rompí fue en el peroné", explicó Barbieri apenas ingresó al estudio en donde la esperaban Estefi Berardi y Pampito, sus dos panelistas. "Pero miren el bastón, es de Santiago Bal, es lo único que me dejó de herencia", reveló la actriz al mostrar que necesitaba apoyo para caminar y mantenerse de pie.

Posteriormente, Barbieri continuó con las polémicas declaraciones y en tono cómico añadio: "También me dejó un andador pero no iba a venir con ese porque doy pena ya". Por último, la conductora explicó un detalle muy especial que colgaba del bastón. "Él se ve que lo puso así para no olvidarse las llaves, las colgaba en el bastón", sentenció.

Carmen Barbieri generó gran preocupación sobre su salud: "Hay que operar"

Carmen Barbieri volvió a la televisión tras su ausencia y generó gran preocupación con respecto a su salud. En los últimos dos años, la actriz y conductora sufrió varias complicaciones con respecto a su bienestar, pero justo cuando todo parecía haberse apaciguado, volvió a presentar un problema que la derivará al quirófano.

Luego de haberse ausentado de la emisión del martes 26 de julio de Mañanísima, ciclo que conduce por Ciudad Magazine, Barbieri volvió al programa el día miércoles y explicó los motivos de su ausencia. "No hay caso, hay que operar", aseguró la actriz con gran pesar sobre la nueva condición con la que tiene lidiar.

En cuanto a la situación de salud en específico, Barbieri explicó: "Tengo una sinovitis, se empezó a poner duro. Es un líquido que se junta, es muy pesado y se hace como una nuez.". "Antes de operar, me metieron una aguja con el ecógrafo y fueron viendo, pero no pudieron sacar líquido. Tengo vendado ahora porque todavía me sale sangre", profundizó mientras mostraba su mano.

Lamentablemente, la condición que desarrolló Barbieri no tiene tratamiento y debe someterse a una operación para solucionar el problema de raíz. "No hay caso, hay que operar. Me operan dentro de dos semanas porque este fin de semana voy a estar en Mar del Plata, en Celebrando la Revista", puntualizó.