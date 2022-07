Carmen Barbieri lanzó una fuerte amenaza contra Karina Mazzocco: "Le voy a hacer un juicio"

Luego de las polémicas acusaciones de la conductora de América TV, la capocómica aniquiló a su colega en vivo.

Carmen Barbieri no soportó más y apuntó contra Karina Mazzocco. El ida y vuelta entre ambas conductoras lleva varios meses, pero se intensificó recientemente luego de que saliera a la luz la identidad de Alicia, la supuesta hermana de Barbieri. Precisamente, la capocómica decidió tomar cartas en el asunto.

Todo sucedió luego de que Karina Mazzocco acusara a Carmen de "hacer todo un show" para revelar los resultados del ADN de Alicia. Luego de los polémicos dichos de la conductora de A la Tarde, Barbieri aprovechó su espacio al aire de Mañanísima para contestarle a su colega de forma tajante.

"No me molestó... Yo también te quiero, Karina Mazzocco. ¿Sabés cómo te quiero? Como vos me querés a mí", ironizó Carmen Barbieri sobre los dichos de la estrella de América TV. En este contexto, amplió: "Desde que empezó el programa me tiene de hija" y anunció que tomaría medidas legales en contra de Mazzocco.

"No estoy enojada, pero le voy a hacer juicio a Karina Mazzocco", determinó Barbieri cansada de las chicanas de la conductora. "Voy a hablar con mi abogado, Juan Curubeto, que seguramente me va a decir que no le mande carta documento. Una vez me dedicó ocho minutos", continuó.

Por último, Barbieri explicó que el motivo de su "bronca" radicaba en que ni siquiera conocía a la conductora como para que hable tanto de ella. "¿Vos te crees que yo me enojo con vos? Si ni te conozco, no se quién sos como persona... Cómo voy a odiar a alguien si nunca te quiso y nunca la voy a querer porque no la conozco", sentenció.

El motivo del enojo de Carmen Barbieri con Karina Mazzocco

Karina Mazzocco no perdonó a Carmen Barbieri y lanzó una fuerte comentario en su contra durante su programa. Luego de detallar la información correspondiente a la capocómica, la conductora ironizó contra el accionar de Barbieri y la acusó de hacer "un show tremendo" al aire de su programa.

En una de las últimas emisiones de Mañanísima, ciclo que conduce por la pantalla de Ciudad Magazine, Carmen Barbieri reveló los resultados de la prueba de ADN que se realizó Alicia, la mujer que aseguró ser su hermana. Sin embargo, la actriz esperó hasta el final del programa para contar los detalles y así mantener al público atento. Justamente, esta fue la actitud que criticó Mazzocco al aire de A la Tarde.

"Al fin se ha llegado a un resultado. Con esto nosotros tuvimos algo que ver porque fuimos los encargados de difundir la noticia asique es muy aliviador saber que se ha llegado a un resultado por mas que haya sido negativo", empezó por decir Karina Mazzoco en un tono irónico al aire del programa que conduce por América TV.

Luego de recordar que fue durante su programa que salió a la luz la polémica de la supuesta hermana de Barbieri, Mazzocco fue lapidaria. "Le mandamos un beso muy grande a Carmen, yo no vi el programa pero me dijeron que ha hecho un show fantástico, en el último minuto reveló el resultado", sentenció.