Carmen Barbieri, filosa contra Wanda Nara: "Ni el cuerpo ni la cara que tiene hoy"

Carmen Barbieri apuntó contra Wanda Nara por los comentarios de la empresaria en Quién es la Máscara.

Carmen Barbieri le respondió a Wanda Nara luego de haberla criticado duramente al verla en Quién es la Máscara (Telefe). En su descargo, la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine) aclaró que no había tenido intenciones de agredirla.

Todo comenzó cuando Barbieri opinó que Wanda lucía mucho más linda ahora que años atrás, cuando todavía no se había hecho procedimientos estéticos. Este comentario le cayó muy mal a la empresaria, quien se defendió insinuando que cantaba mal.

"Para mí, este show lo pueden hacer pocas personas, porque hay que tener una personalidad especial. Para mí, ahí abajo está la Señora Carmen Barbieri”, señaló Wanda a la hora de tener que adivinar quién era la mujer escondida detrás de un disfraz de chancho que cantó desafinadamente en Quién es la Máscara.

"Yo no me parezco en nada a ese personaje. ¿Ustedes escucharon como cantó el chanchito? Fue un espanto", expuso Barbieri. "Para mí Wanda no lo dijo con mala onda", opinó "Pampito". "Y yo las cosas que digo de ella tampoco las digo con mala onda. Cuando dije 'la máscara es ella', fue porque cuando ella estaba acá, y trabajaba, no tenía ni el cuerpo ni la cara que tiene hoy, ni los dientes. Está hermosa. No es que yo sea un panqueque. Ella se superó en todo. Wanda es muy inteligente y está bella", explicó la conductora.

Qué dijo Carmen Barbieri sobre Wanda Nara

Aquella vez, Barbieri había opinado: "¡Mirá qué linda, Wanda! Yo conozco a una Wanda Nara que no es esta. Es otra cara. Ella es la máscara, no se sabe quién está adentro. No es la misma de antes". Y les preguntó a sus compañeros: "Estefi, 'Pampito', ¿ustedes vieron las fotos de Wanda Nara antes de casarse, acá en la Argentina? Tiene una nariz chiquitita, una boca grande, unos dientes perfectos. Está divina así".

Más tarde, "Pampito" contó en Mañanísima que Wanda se había defendido de Carmen: “Fue en el programa de Natalia Oreiro, en la tercera emisión del programa. Un personaje que estaba disfrazado de chanchito, tenían que adivinar quién estaba adentro cantando. Empezaron a tirar algunos nombres, dijeron Nacha Guevara, Graciela Alfano, y Wanda Nara dijo Carmen Barbieri”, explicó el panelista.

“Bien, me trata de ‘Señora Carmen Barbieri’, muy bien. Y yo la trato como ‘Señora Wanda Nara’, hoy. Porque yo la conozco", se quejó Carmen, y cerró con un picante comentario: "¿Te acordás cuando era virgen? Desde esa época la conozco, de cuando era virgen. Ella lo decía, no lo digo yo”.