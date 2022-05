Carmen Barbieri explotó en vivo y fulminó a Jorge Rial: "No lo esperan ni los perros"

La actriz está envuelta en un escándalo con el periodista hace días y reaccionó de manera contundente a una grave acusación. Carmen Barbieri le respondió a Jorge Rial en su ciclo de TV.

Carmen Barbieri arremetió contra Jorge Rial y lo lapidó con un descargo en relación al lugar que el periodista hoy ocupa en los medios. La capocómica se pronunció a favor de Susana Giménez después de las críticas que el exconductor de Intrusos lanzó sobre la diva y fue fulminante.

La madre de Federico Bal había dicho que Rial era la misma persona que cuando conducía Intrusos, a pesar de su alejamiento del mundo del espectáculo, en referencia a los comentarios detractores que el periodista había tenido para con algunas celebridades. Por su parte, el conductor de TV le recordó a Barbieri que gracias a él no fue presa por una importante deuda con la AFIP y, por supuesto, Carmen no se quedó callada.

"Cuando Rial dice '¿quién se creen los artistas? ¿Quiénes son los artistas?'. ¡Somos los que te damos de comer, Rial! ¡¿Hace cuánto que comés de nosotros?! Y qué bien vivís, porque hacés muy bien tu trabajo", comenzó la actriz en su ciclo de televisión, Mañanísima. Y agregó: "Está bueno que él se meta con todas las personas que quiere la gente porque, entonces, tiene otra vez cámara".

Barbieri se refirió a la poca vigencia que Rial tendría como periodista y adjudicó sus actitudes a una búsqueda de prensa por parte del periodista: "Ahora otra vez lo esperan a la salida de la radio. Si no, no lo esperan ni los perros en la puerta".

"Hace un programa de radio, no se le ve la cara. No sabemos si está con barba, si es Papá Noel. O le tiene que pasar algo, como su separación, para que la gente hable. O tiene que hablar mal de alguien que le va a contestar", expresó la exjurado de Bailando por un sueño. Y concluyó: "Esto a él le sirve. Lo hace para estar vigente. No está vigente. Está totalmente desaparecido".

Fuertes críticas de Jorge Rial a Susana Giménez por sus dichos sobre Argentina

"No me gusta lo que dice ni cómo lo dice. Me parece despectiva. Se caga en la gente que la ve", expresó el periodista en diálogo con LAM sobre las declaraciones que Giménez hizo a modo de críticas a las políticas inclusivas de este gobierno. Rial comparó a la diva de Telefe con Mirtha Legrand y sumó: "Es la número uno. Porque tiene 95 años y sigue laburando. En la pandemia se la bancó y la respetó. No es anti vacuna. Y no putea al país. Es la diva lejos, más que Susana. Mirtha es un ejemplo, Susana no".