Carmen Barbieri explotó en vivo contra Matías Defederico y defendió a Cinthia Fernández

La conductora de televisión dio a conocer su opinión sobre la ausencia de Matías Defederico en República Dominicana, ciudad donde se encuentra internada la hija de Cinthia Fernández.

Carmen Barbieri se indignó con la actitud de Matías Defederico de no acompañar a Cinthia Fernández en República Dominicana, donde su hija menor se encuentra internada desde hace días. La madre de Federico Bal mostró su empatía para con la bailarina y lanzó una fuerte chicana al futbolista.

"¿Cómo el papá no se tomó un avión y no está dándole una mano a esta mujer que es la madre de sus hijas?", comenzó su descargo la conductora del ciclo Mañanísima. "Tendría que estar con las gemelas, con la nena que no se siente bien que se sentiría mucho mejor, y tendría que estar con Cinthia", continuó Barbieri indignada.

Carmen dejó en claro que en este tipo de momentos el deportista debería olvidarse de su enemistad con Fernández y oficiar de padre de sus hijas. "Ella necesita al papá y a la mamá, ¡basta! Está demostrando lo que Cinthia se queja y cuenta”, sentenció la exjurado de Bailando por un sueño.

"Me saca que el padre no se tome un avión, no es que no tenga un mango, te lo pago yo; esto juega en contra de él totalmente. Con esto que está haciendo este muchacho, ni lo quiero nombrar, está demostrando que de verdad no aporta, no figura, nunca está", concluyó con tono de indignación Barbieri.

El relato de Cinthia Fernández sobre la salud de su hija Francesca

"Buen día, por acá andamos tristes, parece que Fran queda internada por una bacteria. Le agarró gastritis aguda y como no para, hay que dejarla internada. Estamos esperando al doc", comenzó su descargo la bailarina en su cuenta de Instagram. Y soltó: "Les había hecho una sorpresa a las nenas y me salió todo para atrás. Nos subimos al avión. Antes de subir comimos en esa porquería de lugar porque era práctico y porque los nenes quieren comer ahí".

Fernández contó que el vuelo comenzó a las 12 de la noche y a las 2 de la mañana la nena empezó a vomitar. "No paró. Vomitó todo el vuelo. Ya al final del vuelo vomitaba la bilis. Nos bajamos para hacer la escala y ahí vomitó cuatro veces, pobrecita. En el siguiente vuelo siguió vomitando y llegó acá. Nos trasladaron al hotel y en la camioneta se vomitó entera. Le daba dos gotas de agua y me vomitaba entero y ya no sabíamos qué hacer", concluyó la exparticipante de Showmatch.