Carmen Barbieri contó una intimidad de Fede Bal y lo expuso en pleno vivo: "Estuviste con ella"

La actriz apuntó contra su hijo en pleno vivo televisivo. Fede Bal visitó a Carmen Barbieri en su ciclo de TV.

Carmen Barbieri y Fede Bal siempre han demostrado tener una buena relación ante las cámaras, desde los inicios del actor en los medios hace poco más de diez años. A pesar de esta realidad, madre e hijo protagonizaron un fuerte momento en vivo cuando la bailarina y conductora de TV deschavó al joven en pleno vivo debido a un dato relacionado a su panelista, Estefanía Berardi.

Bal estuvo como invitado en el programa que Barbieri conduce en Ciudad Magazine, Mañanísima, y fue delatado por su madre respecto de su supuesta relación con Estefi Berardi. "Me dijiste que estabas buscando un caserón para la temporada de verano", fue el comentario de la panelista al actor que despertó la curiosidad de Carmen.

“Ah, ves... hablan ustedes, ¿siguen hablando?", preguntó la exjurado de Bailando por un sueño y puso en aprietos a su hijo y a la panelista de su programa. Bal no hizo caso a la acotación de su madre y le hizo una directa pregunta a Berardi: "¿Yo te dije eso, cuándo?".

El diálogo entre Carmen, Estefi y Federico que deschavó a los jóvenes

Berardi: "Una vez me dijiste y me preguntaste ‘¿vas a venir?’ ¿Por qué buscas algo chico ahora?"

Federico: "Porque están pidiendo locuras de plata, me pidieron 25 mil dólares por una temporada por una casa, ni loco pago eso"

Berardi: "Yo te puedo alquilar mi depto".

Federico: "¿A cuánto me lo dejas? Vos me vas a pedir 120 dólares por día, tu departamento está lindo, no lo conozco, lo vi por redes"

Carmen: "Ay, cómo aclaró al toque, se están pisando"

Federico: "No, porque acá decís algo y es terrible. Hoy estoy muy fácil, ¿qué queres saber?"

Carmen: "Si estuviste con ella"

Federico: "Nunca mamá"

Berardi: "Nos conocimos siendo amigos, tengo muchos amigos varones"

Carmen Barbieri, sobre su conflicto con Nazarena Vélez

"Fue una etapa muy difícil para las dos familias, pero lo superé y aprendo de lo que ha pasado. Es muy difícil ser mamá de dos chicos que se amaban, que estaban en pareja y que era tóxica la pareja. Fue muy difícil pasar por lo que pasamos, hablo por la otra parte. No la voy a nombrar porque se enoja mucho conmigo", pronunció Barbieri en diálogo con Intrusos.

Por su parte, Nazarena Vélez reaccionó a la nota que Barbieri dio e Intrusos desde su silla en LAM y respondió sin tapujos. "Es un tema que me genera tanto asco, me da tanta bronca... se me acelera el corazón. Me duele, pienso en Barbie viendo eso... no me gusta. Gracias a Dios nunca me la crucé y ojalá que siga así... porque me genera, uff, es un tema que me desestabiliza, me descoloca, y odio que me pase. Ver sufrir a un hijo es tremendo y después escuchar pelotudeces te genera más violencia", sostuvo la madre de Barbie Vélez, quien tuvo una relación con Fede Bal en 2016 y terminaron con denuncias por violencia de ambas partes.