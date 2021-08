Carmen Barbieri apuró a un panelista en vivo: "Decí lo todo lo que dijiste fuera del aire"

La conductora de Mañanísima, su nuevo programa en Ciudad Magazine, protagonizó un tenso momento con Pampito. ¿Qué fue lo que pasó con Carmen Barbieri?

Desde que comenzó su programa, Mañanísima, Carmen Barbieri volvió a ser conductora de un de un ciclo de espectáculos tal y como supo hacerlo a finales de la década de 1990. En la actualidad, "La Leona" analiza lo que acontece en la farándula argentina, y fue en este aspecto donde se cruzó con su panelista "Pampito" al hablar de Mariano Martínez.

En referencia a La Academia (ex-Bailando por un Sueño), Barbieri le consultó a su compañero: "No pasaron todos por el Bailando. Algunos sólo se sentían actores, cuidan su lugar. ¿Nicolás Cabré iría?". Consistente, "Pampito" respondió: "No, no iría ni haría lo que Mariano Martínez hace en las redes. Pero Mariano está haciendo un cambio desde el interior...".

En ese momento, Carmen Barbieri apuró al periodista develando que hubo palabras suyas contra Mariano Martínez que no reprodujo frente a las cámaras: "Decí todo lo que dijiste de él fuera del aire". Shockeado, el panelista retrucó: "No. A ver. Mariano Martínez era un tipo bravo. Era un divo. Era un tipo bravo para trabajar y para dar notas. Era hincha".

"En el trabajo tenía temas de celos. Lali lo contó en su momento. Cuando estaban haciendo la novela Esperanza Mía, él se ponía celoso porque el personaje de ella tenía más protagonismo que él. Cuando hizo Alma pirata terminó abandonando la novela porque sus compañeros tenían más protagonismo. Era un tipo difícil. Cuando hacía la tapa de una revista los volvía loco a los fotógrafos, a los editores. Era el único que elegía todas las fotos", agregó "Pampito", revelando todo lo que dijo en bambalinas producto de la presión que ejerció Carmen Barbieri sobre él.

Mariano Martínez se defendió tras las críticas: "Me trataron de loco"

Mariano Martínez salió a defenderse las críticas constantes que recibe en las redes sociales por los diferentes videos que publica y protagonizó un fuerte descargo en la breve entrevista con Intrusos, por América TV. "Mínimamente, me trataron de loco", se quejó.

El actor, modelo y productor argentino de 42 años opinó que “por momentos sos un ídolo o un fracasado para el ojo ajeno” y explicó por qué decidió realizar homenajes periódicos a cantantes o a excantantes en su cuenta oficial de Instagram (@marianom78), como cuando interpretó "Crimen" de Gustavo Cerati, que causó un cierto revuelo: “Sinceramente es una distracción, un divertimiento que es para obviar ciertas cosas”.

“Muchas veces hay que tener un poco más de cuidado, porque a veces... ¿Cuál es el límite de ser un maleducado o de criticar a alguien por lo que hace o por cómo es?”, pidió Mariano Martínez. "Después, el ojo ajeno la verdad es que no me modifica", disparó.