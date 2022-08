Carmen Barbieri amenazó a Ángel de Brito: "No me conocés"

Carmen Barbieri despertó su ira interior contra Ángel de Brito y le envió una fuerte amenaza en vivo, luego de enterarse que el conductor de LAM (América TV) hablase de ella en forma irónica. "Vos no me conocés", sentenció la capocómica en su programa de televisión.

El cruce se inició en el programa de Ángel de Brito, donde circuló una información sobre el futuro de Estefi Berardi en el panel de Mañanísima (Ciudad Magazine) y deslizó una posible desvinculación. "Con Carmen terminás mal", indicó el conductor de LAM con ironía. Aunque poco después la información fue desmentida por la misma panelista -que también forma parte del magazine del ex jurado de ShowMatch- quien atribuyó que su jefe "había mandado fruta", Carmen contestó a la polémica acusación.

Indignada por las declaraciones de Ángel de Brito, la mamá de Fede Bal usó unos minutos de su ciclo para hacer un descargo: "Si Ángel habló así de mí es porque no me conoce. Al final, era verdad que me tira palos... ¿De verdad estás hablando así de mi Ángel? ¿Creés que soy mala persona? ¿Estás seguro de eso?". Y no solo se quedó en ello. "¿Vos de verdad creés que soy egoísta y competitiva? Yo le doy una oportunidad a Estefi porque sé que tiene talento y por algo vos la llamaste también... se ve que no me conocés", arremetió Carmen "La Leona" Barbieri, enojada con Ángel de Brito.

Hace unos días atrás, la reconocida actriz se resbaló con el pis de su perro y sufrió una fuerte caída en la cocina de su casa, motivo por el que terminó enyesada en su pie. Tras unos días de reposo, el pasado martes 16 de agosto la conductora volvió a pararse frente a Mañanísima, el ciclo que conduce por Ciudad Magazine, pero con una peculiaridad: tiene que caminar con la ayuda de un bastón.

"Me había resbalado con el pis de mi perro, que hace donde no tiene que hacer. Me golpeé todo pero donde me rompí fue en el peroné", explicó Barbieri apenas ingresó al estudio en donde la esperaban Estefi Berardi y Pampito, sus dos panelistas. "Pero miren el bastón, es de Santiago Bal, es lo único que me dejó de herencia. También me dejó un andador pero no iba a venir con ese porque doy pena ya"", reveló la actriz al mostrar que necesitaba apoyo para caminar y mantenerse de pie.