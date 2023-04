Carmela Bárbaro reveló qué le dijo Gerardo Rozín antes de morir: "Iba a extrañar"

La exesposa del conductor habló sobre la última charla que tuvo con Rozín y reveló el profundo mensaje que le dejó antes de morir.

A poco más de un año del fallecimiento de Gerardo Rozín, la exesposa del conductor, Carmela Bárbaro, reveló cuál fue la última confesión que le hizo él antes de fallecer. Muy conmocionada por la situación, la mujer abrió su corazón y recordó cómo fueron los últimos días del también productor.

Invitada al ciclo Mañanísima, el cual conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine, la ex de Rozín se emocionó al recordar su lucha contra el tumor de cerebro y contó como fueron sus últimas charlas con el papá de su hijo. "Él no se quería morir, amaba la vida. Entonces organizó muchas cosas, pero nunca terminó de ordenar todo. Pero me parece que los seres humanos no nos abandonamos nunca”, empezó por decir la invitada luego de que Barbieri le consultara si él "ya planeaba morir".

En este marco, Bárbaro se sinceró: "Me dijo que viva mejor, me dio muchos consejos para mí". Además, aseguró que, si había algo con lo que Rozín estaba conforme, era con la crianza que le dio a sus hijos. "Me dijo que estaba tranquilo por el legado que les dejaba a sus hijos como el amor por la música o un cuadro de fútbol. Estuvo tranquilo porque fue un padre presente y les dejó muchos valores”, contó al aire.

Por último, y entre lágrimas, Carmela Bárbaro confesó que había algunos detalles de su última conversación con Rozín que prefería guardarse para ella, pero si hizo una breve revelación. "Los consejos que me dio fueron más familiares. Pero sí me dijo que iba a extrañar mucho a sus hijos. Fue muy difícil", sentenció la exesposa del conductor.

Ángel de Brito, Gerardo Rozín y la historia que nadie imaginó: "Guardamos el secreto"

Ángel de Brito es uno de los periodistas de espectáculos más reconocidos y picantes de Argentina. Y pese a que maneja mucha información, mayormente difundida en los medios, también tiene filtros y en ocasiones no cuenta todo lo que sabe. Sin ir más lejos, en las últimas horas reveló una historia desconocida con Gerardo Rozín. Decidió hacerlo mediante Instagram, a un año de la muerte del conductor.

“Pleno 2000, un día que me llamó para felicitarme por La Linterna, y al día siguiente para reclamarme una info negativa para con Sábado Bus. Esa mini discusión de dos tercos terminó en una amistad de quince años. Debatíamos todo el tiempo sobre la tele y la radio, intercambiábamos información por ideas de invitados y secciones. Nos escuchábamos todo el tiempo por teléfono”, comenzó diciendo Ángel de Brito.

Acto seguido, e introduciéndose en la anécdota que remataría este homenaje a su viejo amigo, Ángel de Brito agregó: "Después pasamos a eternos cafés y luego a cenas con Carmela (expareja de Rozín). Amaba la charla, el Morfi y los encuentros. Cuando se separaron, en las charlas incorporamos un tema: su destino amoroso. En un momento, le gustaba una de las actrices más talentosas y lindas del país. `¿Querés ver como me la levanto?´ Me canchereó en un Martín Fierro. ¡Y tuvo éxito! Creo que los tres guardamos el secreto”.

Sin decir el nombre de la actriz con la que Gerardo Rozín tuvo relación, Ángel de Brito hizo un meaculpa por el último tiempo en el que estuvo alejado del rosarino. “Nos alejamos, por voluntad y error de ambos (...) nos saludamos fríamente en otro Martín Fierro. Dos boludos. Nunca más hablamos”, lamentó el conductor de LAM, quien sigue recordando al mentor de La peña de Morfi como uno de sus más entrañables amigos.