Carlos Monti contó lo que nadie imaginaba de su relación con Susana Roccasalvo: "Tenemos"

El periodista de espectáculos habló de Rumores, el icónico ciclo que condujo junto a Susana Roccasalvo, y contó lo que nadie imaginaba sobre la mediática figura de El Nueve.

Carlos Monti rompió el silencio y habló de Rumores su icónico magazine de espectáculos, que condujo en el pasado con Susana Roccasalvo, y mandó al frente a su compañera cuando explicó por qué ya no puede hacer más el clásico "trencito", una de las marcas de la dupla.

Interceptado por Paparazzi para un micro de entrevistas con famosos, Monti habló de Rumores y despejó cualquier posibilidad de la vuelta del clásico. “Lo hicimos en El Nueve donde ella reconoció que no le dejaron poner el nombre del programa que teníamos. Son etapas y esa ya la superamos. La química sigue estando. Todo tiene un ciclo”, reveló el periodista.

Cuando la cronista le pidió si podía cerrar la nota con el famoso "trencito" que hacía con Roccasalvo, Monti se negó y explicó que no puede hacerlo más. “Es de Susana y no voy a vulnerar un acuerdo que tenemos”, sentenció, develando un aspecto desconocido de la relación que tiene con la periodista y conductora de Implacables.

Carlos Monti quebró en llanto al hablar de la enfermedad de su esposa

Meses atrás el periodista Carlos Monti habló de su vida privada y se animó a contar la dura historia de su esposa Silvia, quien sufre leucemia. "Nos cambió la vida a todos", reveló el panelista de espectáculos tras quebrarse en llanto en el programa de Pamela David.

En su rol de panelista de Desayuno Americano (América TV), Monti compartió la historia de su esposa y emocionó a todos sus compañeros: "No me gusta hablar del tema, me cuesta. Ella fue trasplantada de médula hace 6 años, tenía leucemia. Simplemente y complejamente por eso. Cuando la trasplantaron, te hacen hacer un cursito donde te van contando cómo son los procedimientos y cuáles pueden llegar a ser las consecuencias. Pueden pasar 3 cosas: que el organismo lo acepte o que lo rechace, o el injerto contra huésped. ¿Qué es eso? A ella le trasplantaron la médula de mi cuñado, porque obviamente hubo que hacer un estudio entre los hermanos de ella para ver quien daba el 100% de compatibilidad. (...) Al principio todo funcionó bien, el trasplante".

"El proceso era doloroso porque ella tuvo que resistir varias quimios hasta la quimio final. La última es la más fuerte de todas, porque le dejan la médula en 0. Te decía que había 3 alternativas y la tercera, la que se le despertó a ella, el injerto contra huésped apareció a partir de los 40 días del trasplante. La médula de mi cuñado no se reconoció en el organismo de Silvia y entonces la reacción es la de atacar los órganos. Eso obliga a un tratamiento más, en el caso de ella crónico", agregó, llorando.

Siguiendo con su relato, Monti indicó cómo es la actualidad de su esposa y precisó: "Ella ahora, luego de un tratamiento que no dio resultado, está con un tratamiento que se llama fotoféresis (...) Le cambió la vida. Mi mujer está en internación domiciliaria: kinesiólogo, enfermera, médica clínica todo el tiempo...Nos cambió la vida a todos. Hemos pasado momentos muy complicados pero siempre con una sonrisa, tratando de llevarlo adelante. No es fácil pero hay que asumirlo". Con la voz quebrada, Monti rememoró la triste visita al médico por el inesperado diagnóstico: "Mi mujer acababa de llegar de viaje. Había tenido un episodio en el viaje, al que no le dio demasiada importancia, y cuando volvió se hizo un chequeo de sangre y, de repente, me llama y me dice 'vení que el hematólogo quiere hablar con vos'. 'Tiene leucemia. Tengo una buena y una mala: la mala es que tiene leucemia, la buena es que el carácter de leucemia que tiene permite el trasplante'".

"Ahora, de a poco, está empezando a mejorar. Los valores son mucho mejores que los de hace un tiempo. Cuando hablo de valores, me refiero a todo lo que es hemoterapia. Ella es una mujer muy alegre, muy vital, es encantadora. Por eso me enamoré. Es artista plástica y tuvo que dejar todo porque la prioridad era su salud. (...) Hace 6 años que duermo con un ojo abierto, escucho como respira y ya me doy cuenta. Hago lo que puedo", cerró, triste.