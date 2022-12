Carla Peterson reveló el pedido que le hizo a Lionel Messi en secreto: "Quedó su huella"

Carla Peterson recordó el día en que conoció a Lionel Messi y reveló el particular pedido que le hizo.

Carla Peterson reveló el pedido secreto que le hizo a Lionel Messi, el líder de la Selección Argentina, tras el triunfo contra Francia en el Mundial Qatar 2022.

Al igual que muchas otras figuras del mundo del espectáculo, Peterson aprovechó la oportunidad para expresar sus gratitud hacia Messi a través de un posteo de Instagram, en el que recordó el día en que se conocieron.

La actriz publicó una foto de varios años atrás, en la que aparece junto a Leo, y recordó cómo fue aquel día en que se conocieron, cuando el número uno del fútbol la fue a ver actuar en una obra. “Una vez el mejor del mundo me vino a ver al teatro. Después de la función le pedí si me podía sacar una foto y firmó la pared del camarín", rememoró Carla.

"Creo que después de un tiempo pintaron todo. Pero ahí quedó su huella. ¡¡¡Gracias Messi de nuestros corazones!!! SOS el mejor capitán del equipo más hermoso qué hay. En la story está la foto firmando la pared del teatro Maipo”, cerró la artista.

La emoción de Leo Messi al escuchar el relato de Hernán Casciari

El escritor Hernán Casciari escribió un texto llamado Messi y su Valija, en el que relata todo el recorrido de vida de Leo, sus vivencias en Barcelona y su trayecto en el fútbol. El futbolista lo leyó junto a su esposa, Antonela Rocuzzo, y reveló que ambos se conmovieron profundamente.

"Me llega un mensaje, no lo pude terminar de escuchar. Me quedé en shock, vi que lo nombraba a Hernán y decidí compartirlo con ustedes al aire. El mensaje es de Lionel", contó Andy Kusnetzoff en plena emisión de Perros de la Calle (Urbana 104.3). "Hola, Andy. ¿Cómo andas? Te quería mandar este audio porque estamos acá, nos levantamos con Anto y estábamos tomando mate", dice Leo al comienzo del audio.

"Anto me mostró lo de Hernán, lo que escribió, lo que contó, cómo lo contó, la verdad que fue impresionante, nos pusimos a llorar los dos. Es algo muy cierto todo lo que cuenta, muy emotivo, quería mandarle un saludo, agradecerle a los dos, decirle que los escuchamos, nos emocionamos, me hicieron llorar y quería que lo sepan. Les mando un abrazo grande para todos", cerró Messi. Si bien ya salió a la luz un adelanto, el texto completo será publicado próximamente en la revista Orsai.