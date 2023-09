Carina Zampini se sacó e increpó al aire a Ronnie Arias: "De qué te reís"

La conductora de televisión fue tajante con su colega en pleno vivo. Carina Zampini y Ronnie Arias protagonizaron un fuerte momento en El Trece.

Carina Zampini comenzó su carrera en los noventa y durante décadas con reconocidos personajes en teatro y televisión. Asimismo, la artista decidió incursionar en la conducción de programas de entretenimiento en TV en el último tiempo y desde hace años trabaja en El Trece como la cara visible de ciclos como El Gran Premio de la Cocina y Pasaplatos. En medio de una entrevista para promocionar el reality show que lleva adelante en las tardes del canal del Grupo Clarín, Zampini salió al aire con Ronnie Arias y tuvieron un altercado en vivo.

El próximo lunes se estrenará Pasaplatos, El Restaurante, una nueva versión del ciclo que Zampini conduce en El Trece, y por ese motivo la actriz estuvo como entrevista en el programa Poco Correctos junto a Arias. "Vos cocinás bien", le dijo Estefi Berardi desde el piso a la estrella de novelas como Padre Coraje y Dulce Amor.

En ese momento Arias lanzó una carcajada en modo de burla a las habilidades culinarias de Carina y ella fue tajante en su respuesta. "¿De qué te reís? Largaste una carcajada, salamín. ¿Cómo hacés esa risa?", soltó ella. "Sé que hacés buenos asados", reconoció Ronnie. Zampini no se quedó conforme y fue por más: "Yo hago muchas cosas bien. Buenos asados, hago pastas caseras, he hecho unos impresionantes pan dulces, hice huevos de pascuas. Por fuera de la gastronomía, hago plomería, electricidad. O sea, hago cosas. Y otras que no puedo contar", cerró entre risas la conductora.

Carina Zampini, sobre cómo la afecta el rating

"La verdad es que lo tengo en cuenta porque es parte de lo que conlleva nuestro trabajo. Los programas se mantienen si rinden en rating, lo que implica el trabajo de un montón de personas que forman parte de un proyecto. Aunque lo tengo presente y forma parte de la realidad en esta industria, no es algo que me condicione y tampoco es algo que podamos cambiar", sostuvo la celebridad en diálogo con Infobae. Zampini aseguró que para ella lo más importante es dar lo mejor para que el producto llegue de la mejor manera a la gente. Y cerró: "Cuando conducía Morfi en vivo no me gustaba que me dijeran el rating por la cucaracha. Yo seguía las directivas, pero no me gusta estar tan pendiente de la misma manera que yo no me consumo a mí misma, no miro los programas que hago".

Carina Zampini habló de su relación con su hijo

Zampini contó que disfrutó de todas las etapas del crecimiento de su hijo de 24 años y dio a conocer un dato sobre su vínculo. "Es un ser humano bello, súper empático, sensible, consciente, amigo de sus amigos. Trabaja como productor ejecutivo de Nada que perder, un programa de Los 40 Principales. Me encantaría trabajar con él. A él siempre le gustó la producción de televisión y le gusta todo lo relacionado a lo artístico", relató.