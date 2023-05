Caramelito Carrizo rompió el silencio sobre su acusación a Maradona: "Dañino"

La conductora de televisión habló de nuevo del episodio que vivió con Diego Maradona. Caramelito Carrizo defendió a Claudia Villafañe tras las acusaciones de ladrona.

Cecilia "Caramelito" Carrizo volvió a hablar de sus dichos sobre Diego Maradona y la situación que vivió con el 10 en su juventud. La panelista de televisión se mostró arrepentida de haber contado lo sucedido y explicó los motivos al respecto.

Carrizo había contado que Maradona había insistido demasiado en que ella fuera al lugar donde él se encontraba. "Lamento mucho haberlo contado (lo de Maradona). Ya me metí ahí, por eso no me molesta responderte. Lo hice en un contexto en el que yo quería hablar de Claudia. Lo que quería contar en un punto era que yo había sido testigo del accionar constante de él con su mujer, que era muy dañino", comenzó el descargo de la joven en diálogo con TN.

"No por juzgarlo a él, ni levantar el dedo o decir que era mala persona. Yo estaba describiendo un patrón y ¿Quién soy yo para describir el patrón de Diego? No sé para qué me metí ahí. Todos los que lo han conocido ya sea desde lo personal o simplemente por simpatizar con él, sabían que era un atorrante con las mujeres. Tampoco es que yo lo quería juzgar ni decir que era un mal tipo por eso", añadió la celebridad de televisión a su relato. Y concluyó: "Pero sí me metí porque se estaba hablando de Claudia, la había acusado de ladrona. A mí me dolió mucho, no era amiga de Claudia pero me metí y dije que sabía cuanto la había hecho sufrir".

Caramelito rememoró las palabras de Diego Maradona en aquel llamado telefónico y soltó: "Recuerdo cuando escuché su voz en el teléfono. Me dijo: “Vení, vení, te espero” Creo que estaba en Sky Ranch, un boliche de esa época. Yo le decía: “Hola Diego”, desde el cariño. Él lo hizo desde la simpatía, no me atosigó para nada. Me insistió, yo le dije que no y no fui". Y cerró: "La conversación duró segundos y terminó bien. Al día siguiente, me llamó una persona diciendo que trabajaba con él. Me sorprendió porque me dijo: 'Cómo le vas a decir que no,¿ Estás loca?'. Eso fue lo que más me molestó".

Caramelito Carrizo, sobre sus sueños de chica

"Era fanática de Mesa de Noticias y jugaba a que era Cris Morena cuando bajaba del ascensor. Era más un juego de niños, que pensar que iba a terminar trabajando en televisión. Después empecé a hacer casting de publicidad y a trabajaba mucho desde los 16 años", señaló Carrizo. Y agregó: "Me interesaba el armado de los sets, me encantaba ver cómo el utilero preparaba las cosas, cómo se ponían las cámaras".