Canta Conmigo Ahora: cuándo empieza, jurados y participantes del programa de Tinelli

Se confirmó la fecha de estreno de Canta Conmigo Ahora, el nuevo programa de Marcelo Tinelli. Cuándo empieza el ciclo de El Trece, cuáles son los días y horarios de emisión y un repaso por los jurados y participantes que dirán presente.

Se acerca el estreno de Canta Conmigo Ahora, el nuevo programa de Marcelo Tinelli que se emite por El Trece. A muy poco tiempo del lanzamiento, miles de televidentes se preguntan cuándo empieza, quiénes son los jurados y participantes confirmados y cuáles son los días y horarios del ciclo de entretenimiento.

Tras muchas pruebas y audiciones, el nuevo ciclo por el que Tinelli y Adrián Suar apuestan fuerte para hacerle frente a Telefe en el rating saldrá al aire. La estrategia tiene mucho que ver con el gran interés del público por la propuesta musical de La Voz Argentina, ciclo perteneciente al canal de las tres pelotitas que tiene mucho rating.

De qué trata Canta Conmigo Ahora

De acuerdo a lo que se pudo saber, Canta Conmigo Ahora es un programa musical en el que diversos participantes deberán cantar y ser sometidos a diversas pruebas que serán evaluadas por 100 jurados. Es clave tener en cuenta que no todos los jueces serán famosos, por lo que también participarán otras personas expertas en la materia.

Cuándo empieza Canta Conmigo Ahora: fecha de estreno, días y horarios del programa de Marcelo Tinelli

Canta Conmigo Ahora empieza este lunes 25 de julio. El programa, conducido por Marcelo Tinelli, se transmite de lunes a jueves a partir de las 22.30 horas por la pantalla de El Trece. El ciclo se puede ver sin la necesidad de tener contratado un servicio de cable.

Marcelo Tinelli apuesta por un nuevo programa para tratar de volver a liderar el rating.

Jurado y participantes de Canta Conmigo Ahora

Carlos Baute (Cantante).

(Cantante). Raúl Lavié (Cantante).

(Cantante). Marcela Morelo (Cantante).

(Cantante). Manuel Wirtz (Cantante).

(Cantante). José Luis "El Puma" Rodríguez (Cantante).

(Cantante). Cristian Castro (Cantante).

(Cantante). Coti Sorokin (Cantante y yerno de Marcelo Tinelli).

(Cantante y yerno de Marcelo Tinelli). Cande Tinelli (Influencer e hija de Marcelo Tinelli).

(Influencer e hija de Marcelo Tinelli). El Bahiano (Cantante).

(Cantante). Paulina Rubio (Cantante).

(Cantante). El Polaco (Cantante).

(Cantante). Gladys "La Bomba Tucumana" (Cantante).

(Cantante). "Locho" Loccisano (Influencer y músico).

(Influencer y músico). Luciano "Tirri" Giugno (percusionista, compositor, ex integrante de "Los Fabulosos Cadillacs" y primo de Marcelo Tinelli).

(percusionista, compositor, ex integrante de "Los Fabulosos Cadillacs" y primo de Marcelo Tinelli). Magui Olave (Cantante).

(Cantante). Samuel Nascimento (Actor, cantante y bailarín).

(Actor, cantante y bailarín). Brenda Aliendro (Cantante e influencer).

(Cantante e influencer). Gustavo Remesar (Cantante y ganador de Soñando por Cantar).

(Cantante y ganador de Soñando por Cantar). Lelé (Cantante).

Quién es el host digital de Canta Conmigo Ahora

Emily Lucius, influencer que generó polémica en su paso por El Hotel de los Famosos, se encargará de ser la host digital de Canta Conmigo Ahora, el nuevo programa de Marcelo Tinelli por El Trece.

La condición que le puso Adrián Suar a Marcelo Tinelli antes de su debut en Canta Conmigo Ahora

En una de las últimas emisiones de Argenzuela, el nuevo programa que conduce por C5N, Jorge Rial reveló las internas entre Adrián Suar y Marcelo Tinelli y aquellas exigencias que el reconocido animador deberá alcanzar. Al parecer, el canal no está dispuesto a resignar los números de rating obtenidos con El Hotel de los Famosos, motivo por el que Canta Conmigo Ahora tiene la complicada misión de marcar "si o sí" dos dígitos.

"Si arrancás mal en la tele, y lo digo también por experiencia propia, el día dura 45 horas, no 24. A mi me parece una injusticia porque es Marcelo Hugo Tinelli, el hombre más importante de nuestra televisión", empezó por reflexionar Rial frente a las cámaras. "Entonces que le den dos meses para cumplir la expectativa me parece mal", añadió.

En ese sentido, el periodista indagó en detalles: "Tinelli tiene 60 días para ser Tinelli". "Por más que sea el más grande de todos los tiempos, el dueño de los mayores éxitos de rating, está a prueba como estamos todos y todos los días. La televisión hoy es así", profundizó el conductor de C5N.