Canta Conmigo Ahora: Crash sorprendió a Tinelli y terminó a los besos con un participante

El conductor de televisión ofició de celestino en su nuevo programa de canto. Marcelo Tinelli hizo que dos personas en su programa encontraran el amor.

Marcelo Tinelli ofició de celestino en Canta Conmigo Ahora, cuando la jurado Crash coqueteó con uno de los participantes del reality show de canto. El conductor de televisión oriundo de Bolívar le puso picante a la interacción entre la cantante y el músico sanjuanino que se presentó para participar del concurso.

Tinelli fue sorprendido por Crash cuando ésta se sentó en un inusual lugar de manera provocativa hacia el participante llamado Tomás Giménez. Por ese motivo, el presentador se acercó a la artista y le consultó los motivos de esa actitud: "¿Por qué está sentada acá? ¿Qué pasó?".

Crash: Yo quería que me cante como una princesa

Tinelli: Tremendo. ¿Se enamoró del joven?

C: Sí, pero me queda lejos San Juan.

Giménez: Me puedo instalar acá si querés.

C: Ay, ay, ay no. Bueno, mirá, vivo en Crisólogo Larralde...

T: No, bueno, no vas a a dar tu dirección acá. pará, hacésela un poquito más difícil.

C: Ay, pero, ¿por qué eso de hacer la difícil?

T: Sí, olvidate, olvidate. Tirale la dirección, factura de luz, gas. Tirale todo. ¿Usted está soltera?

C: Sí, obvio.

G: Yo también.

C: ¡Ay, Dios!

Crash bajó al escenario después de ese coqueteo e interpretó junto a Tomás uno de las canciones románticas más icónicas de los último años: Perfect de Ed Sheeran y Beyoncé. Los artistas se mostraron muy conectados durante la interpretación del track ya acto seguido, se dieron un pico a pedido del público.

Marcelo Tinelli sobre sus inicios en la industria televisiva

"A los 15 años empecé a ir a Radio Rivadavia y ahí comencé a ayudar. Llegué un día y dije que si necesitaban un cronista yo estaba, hasta que me mandaron a cubrir un partido y así fui arrancando", relató el conductor de El Trece en diálogo con Dante Gebel. Y agregó: "Gustavo Yankelevich, me hizo remplazar a Gerardo Sofovich en el horario de la noche y arranqué con Ritmo de la noche. El primer programa hizo 40 puntos de rating y al otro día me conocía todo el país, fue una locura".

Tinelli reflexionó sobre la audiencia de sus programas a lo largo de su carrera y soltó: "Siempre es feo tener que explicar los éxitos o los fracasos, porque se da por una conjunción de cosas y no por una sola. Argentina se ha transformado mucho en los últimos años en cuanto a las explicaciones y mucho tiene que ver la grieta profunda en que nos hemos metido los argentinos".