Cande Tinelli se pudrió de Coti Sorokin y le tiró un palito en las redes

La explosiva indirecta de Candelaria Tinelli para Coti Sorokin tras su repentina separación.

Candelaria Tinelli publicó un misterioso posteo en sus redes sociales tras su repentina ruptura con quin era su pareja, Coti Sorokin, después de dos años juntos. Por la frase que publicó la influencer, parecería que culpa al cantante de Nada de Esto fue un Error de ser el responsable de su separación.

Los rumores de crisis salieron a la luz a comienzos de septiembre de 2022, cuando se supo que ya no iban a compartir espacio de trabajo en Canta Conmigo Ahora (El Trece), el reality conducido por Marcelo Tinelli en el que ambos desempeñaban el rol de jurado.

"Estuve averiguando con gente muy cercana porque había rumores y esto es un sí confirmado. Lamentablemente, está confirmada la separación de Cande Tinelli y de Coti", había contado Karina Iavícoli en Socios del Espectáculo (El Trece).

“Habíamos dicho que por contrato si va uno al Canta Conmigo Ahora, va el otro. Ayer grabó Cande sola, sin Coti. Antes decíamos que él estaba en España y ella no fue porque no puede ir. Pero ahora nos hace pensar que se quedó sola porque él está en España y ahora ella ya fue”, sumó Rodrigo Lussich.

El posteo de Cande Tinelli sobre Coti Sorokin.

Ahora, este posteo de Candelaria lo confirmó por completo. “Cuidá lo que querés, es carísimo perder lo que no tiene precio”, compartió la diseñadora en su cuenta de Instagram. Sin embargo, hasta ahora evitó dar detalles sobre los motivos de su separación.

Cande Tinelli sobre sus deseos de ser mamá junto a Coti Sorokin

Apenas algunos días atrás, la hija de Marcelo Tinelli había hablado con entusiasmo sobre la idea de convertirse en madre eventualmente junto al músico. Sin embargo, poco después se confirmó su separación.

Todo comenzó cuando en Socios del Espectáculo le preguntaron si tenía planes de ser mamá en algún momento. "En este momento la verdad que no. Pero obvio que es algo que en la vida no quiero dejar de tener la experiencia de ser madre", expresó la mediática. Por otro lado, también tenían en mente casarse. "Va a haber casamiento, sí. Estamos cerca. Todavía fecha no pero el año que viene seguro", había declarado Candelaria.

La expareja se llevaba 18 años de diferencia de edad. Se habían conocido en un concierto de Coti, en el Hipódromo de Palermo y en noviembre de 2020 habían confirmado su relación. Desde entonces se mostraron inseparables e incluso se mostraron muy entusiasmados por trabajar juntos en Canta Conmigo Ahora.