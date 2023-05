Camila Lattanzio reveló qué jugadores de la Selección intentaron seducirla: "Me escribieron varios"

Camila de Gran Hermano reveló qué jugadores de la Selección Argentina intentaron conquistarla a través de las redes sociales.

Camila Lattanzio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), reveló que varios jugadores de la Selección Argentina se contactaron con ella con fines románticos. Según la joven de 22 años, varios miembros de La Scaloneta le mandan mensajes a través de las redes sociales día a día, tras su salida de la casa más famosa del país.

A diferencia de otras participantes, como Juliana Díaz y Coti Romero, quienes encontraron el amor dentro de la casa, Camila permanece soltera hasta la actualidad y, según adelantó, no tiene intenciones de involucrarse en una relación seria con nadie. Sin embargo, confesó que tiene varios pretendientes, muchos de ellos, jugadores de fútbol muy reconocidos.

La ex "hermanita" dio una entrevista en el programa El Show de Ulises Jaitt (Radio XLFM) y habló sobre su presente sentimental y sus planes a futuro. Cuando le preguntaron si algún famoso había intentado conquistarla, respondió: "Me escribieron varios futbolistas, eso es lo que más me sorprendió. Yo estoy muy enfocada en lo mío y lo otro es solamente un paso, pero obviamente, sí me llama la atención".

Además, agregó que también le hablaron "unos pares del ambiente artístico" pero que no le gustó ninguno. Cuando el conductor del ciclo le preguntó de que clubs le escribieron, la ex "hermanita" respondió que de San Lorenzo y otros más. Sin embargo, prefirió mantener el misterio. "No se sabe, lo mantenemos en secreto. De la Selección, más que nada...". "¿Te escribió un campeón del mundo?", indagó Jaitt, a lo que Lattanzio respondió, tajante: "No se dice más nada".

Por otro lado, aseguró que ponerse en pareja no está en sus planes del momento. "Este año se viene full soltera. Se puede estar con alguien pero nada oficial, sin compromiso. Tengo la libido puesta en el laburo, no hay tiempo, realmente. Si uno se quiere meter de lleno... tener una relación conlleva tiempo, y eso es lo que más me falta", concluyó.

Camila Lattanzio enfrenta una grave denuncia: "Chorra total"

Camila Lattanzio fue denunciada por una usuaria de Instagram, creadora de un emprendimiento de prendas para mascotas. Según la joven, le había dado algunas prendas por canje a la ex "hermanita" a cambio de que le sacara fotos a su mascota usándolas, pero no solamente Camila nunca hizo estas fotos, sino que además dejó plantada a la fotógrafa y no se hizo cargo de la situación.

"Hola. No quería llegar a esta instancia, pero no da más esta historia. El día 7 de marzo, se contacta conmigo Flor Lattanzio, hermana de Camila (exparticipante de Gran Hermano), y me propone un canje para su chanchito Thor. Acepté su propuesta, preparamos todo a medida y, con mucho esfuerzo, terminamos de confeccionar las seis prendas pedidas", relató la emprendedora.

Aunque intentó contactarlas durante días, nunca respondieron sus mensajes. Por esta razón, decidió contratar a una fotógrafa. "Pasaba el tiempo y no tenía historias ni novedades sobre el book, mucho después de que haya terminado el programa y las historias ya no tendrían la misma repercusión. Entonces, les propuse contratar una fotógrafa, haciéndome cargo de los gastos, y encontrarnos para hacerlo (hasta incluso me ofrecí a buscarlas para que puedan asistir)", continuó.

Una vez más, Camila y su hermana desaparecieron. "Todas estas horas de espera, se las tuve que abonar a la fotógrafa de mi bolsillo. Además, tuve que dejar de asistir a una clase de la universidad por esto. Por la tarde, vi cómo Florencia vio una mención en Instagram que subí, comenzaron a hacer un vivo y Camila subió historias a Instagram. Todo esto sin enviarme ni una disculpa por hacerme perder tiempo y dinero", concluyó la emprendedora. Desde entonces, Lattanzio recibe una gran cantidad de comentarios de odio en las redes sociales y miles de usuarios la acusan de haber estafado a varios emprendedores.