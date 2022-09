Camila Homs, tras los rumores de reconciliación con Rodrigo de Paul: "Siempre voy a querer"

Camila Homs habló sobre los rumores de reconciliación con Rodrigo de Paul: qué dijo.

Camila Homs respondió a los rumores de reconciliación que enfrenta con Rodrigo de Paul, el padre de sus hijas, tras su escandalosa separación. De acuerdo con estas versiones, el futbolista se habría arrepentido de haberla dejado por Tini Stoessel.

Estas versiones crecieron aún más luego de que se filtraran fotos de Homs en sus vacaciones con su pareja, Charly Benvenuto. En aquellas imágenes, se veía a los dos distanciados y con el celular, como si estuviesen peleados o ya cansados de estar juntos. En medio de estos rumores, la modelo rompió el silencio.

"¿Con Charly están bien? Porque hubo versiones de que estaban en crisis", indagó Alejandro Guatti, movilero de Intrusos (América TV). Camila lo negó y confesó: "Escuché eso y dije 'no voy a ponerme a desmentir cada cosa que sale porque sino tenés que hacer un libro sinfín'. No puedo creer que digan que porque estábamos con el teléfono pasábamos por una crisis. No sé qué querían que haga... ¿Que me ponga a chapar ahí, a upa?".

"Se dijo que Rodrigo les había comentado a sus amigos que estaba arrepentido de haberse separado y se especuló con que iban a volver…", sumó el periodista. En respuesta, Camila dijo que le llamó la atención porque a De Paul "se lo ve muy bien con su pareja". "Después vi que salió a desmentirlo y está todo bien", enfatizó la modelo.

"Pero se habló de un acercamiento entre ustedes, de buenos términos. ¿Esto es así?", le preguntó Guatti. "Acercamiento no, más que una relación es cordial, de madre y padre. Pero lejos de un acercamiento amoroso. Siempre voy a querer el bien para él, le deseo lo mejor. Es el padre de mis hijos, compartimos muchos años juntos... el resto de cosas me lo guardo para mí", concluyó Homs.

La decisión de Camila Homs y Rodrigo de Paul sobre su acuerdo legal

Camila Homs y Rodrigo de Paul estaban en pleno proceso judicial para dividir sus bienes, pero por el bien de sus hijos, decidieron interrumpir el proceso y llegar a un acuerdo.

"Queremos contarles que por decisión conjunta, por motivos nuestros ajenos a especulaciones y por el bienestar de nuestros hijos, decidimos poner fin a los asuntos pendientes y poder transitar un camino de común acuerdo. Nuestra prioridad va a ser siempre proteger a nuestros hijos, por este motivo les pedimos respeto hacia nosotros y nuestras familias", anunció Homs vía Instagram.