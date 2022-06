Camila Homs rompió el silencio sobre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Diálogo directo"

El futbolista y la cantante salen desde hace algunos meses y Camila Homs fue consultada por esa relación. Tini Stoessel y Rodrigo De Paul aún no se mostraron juntos en las redes sociales.

Camila Homs se refirió a la música de Tini Stoessel, con quien su expareja y padre de sus hijos, Rodrigo de Paul, actualmente tiene una relación amorosa. La modelo fue consultada por la intérprete de La Triple T y debió responder una incómoda pregunta al respecto.

"¿Rodrigo te la presentó a Tini como novia?", le consultaron en Socios del Espectáculo a la modelo y ésta dejó en claro que no está dispuesta a hablar de ese tema. "¿Te gusta la música de Tini?", le preguntaron desde el ciclo de espectáculos en busca de alguna pista sobre la relación de Homs y Stoessel. "Sí re, es re pegadiza, tiene muy buenos temas, sí, se baila obvio", respondió ella sobre la fórmula musical de los tracks interpretados por Tini.

Camila Homs fue consultada por cómo es su actual diálogo con Rodrigo De Paul, si hablan de manera directa o tienen mediadores. "Tenemos un diálogo directo, cordial, por el bien de nuestros hijos”, aclaró.

Por su parte, Mariana Stoessel, mamá de Tini, se expresó sobre su impresión ante la nueva pareja de la cantante y actriz y soltó: "Es buena onda, hablamos, obvio. Es divino, por supuesto", en diálogo con Ángel de Brito y sus panelistas en LAM. Además, la esposa de Alejandro Stoessel fue consultada si De Paul le resultaba un buen yerno y ella respondió un tajante: "Sí".

El lamento de Tini Stoessel por la suspensión de uno de sus recitales

La cantante que colaboró con María Becerra en su track Miénteme se sinceró en sus redes sociales sobre el motivo por que le no iba a poder acudir a uno de sus shows en Argentina. "Estoy igual de triste que ustedes. No hay nada que pueda hacer porque me excede completamente", enunció la celebridad en una de sus historias de Instagram debido a la caída del techo del escenario donde daría su recital en la ciudad de Santa Fe. "El show de mañana se va a tener que posponer para el sábado 11 de junio a las 20", continuó la celebridad y aclaró que los técnicos no llegarían a arreglar la parte del techo que se cayó en el tiempo que faltaba para su show en el Club Atlético Unión de Santa Fe.