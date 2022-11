Camila Homs habló sobre el pasado "pirata" de Rodrigo De Paul

La ex del volante de la Selección habló a fondo sobre las actitudes de la pareja que pueden haber desembocado en su escandalosa separación.

Camila Homs analizó sus once años de relación con Rodrigo de Paul e hizo una fuerte revelación sobre las actitudes que desgastaron el vínculo. A meses de haberse confirmado su separación del futbolista, la influencer se auto describió como "tóxica" y confesó cuáles son sus actitudes más comunes en una relación.

En su reciente visita a Socios del Espectáculo, ciclo emitido por El Trece, Homs reveló que suele ser bastante posesiva y que esta actitud le juega en contra en repetidas ocasiones. "Soy súper posesiva. Si esto es mío, es mío. No lo toques, no lo mires. No nada", confesó la ex de De Paul ante la consulta de Rodrigo Lussich.

Aunque si bien Camila Homs declaró que "hay una línea muy fina los celos y las toxicidad" pero que ella se reconoce como "un poquito tóxica". En este marco, Lussich quiso indagar un poco más y le consultó si Rodrigo De Paul había sido "un poco pirata" y Homs no tardó en contestar.

"No sé. No. Es por los hechos de uno. Yo soy así", reflexionó la ex de Rodrigo De Paul sobre sus años de relación con el futbolista. Sin embargo, pese a que Camila admitió que, en su momento, De Paul no le dio motivos para "ser tóxica", ahora su experiencia le sirve para darse cuenta que "hay que estar más relajada".

Camila Homs no descarta volver con Rodrigo de Paul: "Nunca se sabe"

Camila Homs sorprendió al hablar sobre Rodrigo de Paul, el padre de sus hijos, y confesar que, si el destino así lo quisiera, consideraría volver con él. Estas declaraciones de la modelo salieron a la luz justo días después de los rumores de reconciliación con el futbolista.

Durante las últimas semanas, se dijo que De Paul se habría separado de Tini Stoessel y que estaría intentando recuperar a Homs, quien actualmente está saliendo con el empresario Charly Benvenuto. En este contexto, Camila fue entrevistada y abrió su corazón.

Homs debutó como conductora de televisión en Cucinare (El Trece) y fue entrevistada por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, periodistas de Socios del Espectáculo (El Trece). Además de preguntarle por su presente profesional, indagaron sobre los rumores de reconciliación con De Paul.

"¿Qué te pasa cuando escuchás todo el tiempo el rumor de 'van a volver, él le escribió...'?' ¿Te provoca alguna ilusión?", le preguntó Pallares. “No me provoca una ilusión, sigo con lo mío. Obviamente nunca se sabe qué va a pasar el día de mañana, pero yo estoy muy bien", respondió Homs. "Yo disfruto del hoy, vivo el presente y no me pongo a pensar en un futuro”, agregó.

Sin embargo, aseguró que mantiene un vínculo muy fluido con De Paul ya que "se habla por los niños". Por otro lado, admitió que es “súper posesiva" con sus parejas. "Si esto es mío es mío. No lo mires, no lo toques, no nada. La verdad es que soy un poco tóxica, y una línea muy fina entre los celos y lo tóxico”, concluyó.