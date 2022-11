Camila Homs habló del rol de Tini en el Mundial: "Pobre chica"

La madre de los hijos de Rodrigo De Paul opinó sobre al primer partido de la Selección Argentina en el Mundial 2022 y sobre las críticas a a su ex y a Tini Stoessel.

Camila Homs dio a conocer cómo vivió el primer partido de la Selección Argentina en el Mundial 2022 y se refirió a las críticas por "mufa" a Tini Stoessel debido a su noviazgo con Rodrigo De Paul. La modelo se mostró en contra de los comentarios que se hicieron en las redes sociales al respecto.

"Lo vi acostada, en mi cama, tomando mates. Muy tranquila. Fue una lástima, pero tranquila", comenzó su descargo la joven en diálogo con el notero de Socios del Espectáculo. El periodista le preguntó a Camila sobre las tres letras T que De Paul inscribió en uno de sus botines, en alusión a la canción de su novia, La Tripe T. "Es normal", respondió al respecto.

Homs también habló de quienes criticaron a Tini Stoessel por el simple hecho de ser pareja de Rodrigo De Paul y la defendió: "Qué malos. La gente es mala. Pobre chica".

La palabra del padre de Camila Homs sobre su relación con Rodrigo De Paul

"Hemos pasado por muchas cosas. Esto para mí es triste por mis nietos, pero fue lo mejor para Camila. Entonces, cuando es lo mejor para un hijo, ya no se habla más de la separación. A mí no me gustaría que se reconcilie con Rodrigo. Él es buen chico, pero mi hija creo que se merece otra cosa. No es un chico para ella, esa es la verdad", soltó el papá de Homs y contó que su hija atraviesa aun buen momento con su actual pareja, Charly Benvenuto. Y sumó: "Ella es divertida y muy sana, la veo espléndida. En otro momento, no la veía tan bien como está ahora. Sufrió mucho".

Homs padre se refirió a los rumores de reconciliación entre Camila y De Paul y aseguró: “El destino nadie lo conoce, pero creo, y es así, que no hubo ningún intento de ninguno de los dos. Camila está enfocada en otra cosa y lo que menos desea es volver con Rodrigo. Uno tiene su conciencia en las cosas que hace".

El incómodo momento de Camila Homs en el recital de Coldplay por Tini

La banda londinense invitó a Tini Stoessel a cantar en algunos de los 10 shows que dieron en el Estadio River Plate y Homs acudió a uno de esos recitales, sin saber que la novia de su ex subiría al escenario de sorpresa. Ese momento hizo que en Twitter estallaran los memes sobre la incomodidad de Homs ante la ovación de las 60 mil personas a Tini, quien cantó junto a Chris Martin una canción de Coldplay y también interpretó su reciente hit, Carne y Hueso, que fue coreado por todo el público presente.