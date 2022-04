Cambio radical de una figura de El Trece que se convierte en youtuber: quién es

La noticia se conoció durante este viernes y la persona en cuestión ya cuenta con un cronograma laboral confirmado.

La televisión está en expectante por el cambio radical de una figura de El Trece que se volcará a YouTube. Estará en un famoso canal de esa plataforma cuyo creador es periodista, conductor y se lo conoce por tener un vínculo con el mundo del espectáculo.

La persona en cuestión es el conductor de Telenoche Diego Leuco, quien tendrá su propio programa en el canal Luzu TV de Nicolás Occhiato. La noticia fue anunciada por Rodrigo Lussich a través de Socios del Espectáculo por El Trece.

Será la primera experiencia del periodista político en las plataformas digitales. Todavía no se sabe la fecha del debut ni qué días lo llevará a cabo, pero sí se sabe el horario y será de 8 a 10 de la mañana.

El equipo de trabajo que lo acompañará está conformado por "Cande" Molfese, "Mica" Vázquez, Martín "Trinche" Dardik, Ángel Ledesma y Gaspar Bidarte. Bajo el nombre de Antes que Nadie, el nuevo proyecto laboral de Diego Leuco se podrá ver próximamente.

"Nosotros somos de otra generación, pero es lo que viene, lo que está, los pibes jóvenes están a full con eso, con Twitch, YouTube. Por eso Diego entra en este mundo también", sostuvieron en Socios del Espectáculo post presentación de la noticia entre Lussich y todo el panel.

Hace unos días el periodista fue invitado al programa de "Nico" Occhiato Nadie Dice Nada donde se los vio hablando sobre un tema fuerte como el asesinato de una persona a un perro.

El enojo de Leuco con Adrián Pallares

A fines del mes de febrero, Pallares y Lussich fueron invitados para hablar en Telenoche sobre la muerte de Gustavo Martínez, amigo de Ricardo Fort y tutor de sus hijos tras su fallecimiento. Las redes sociales se llenaron de críticas para la dupla que condujo Intrusos y que pronto comenzará a presentar Socios del Espectáculo. Es que tanto Pallares como Lussich durante el 2021 se habían reído de una información que dieron en el programa de América TV, en la que contaban que las autoridades de El Trece les habían indicado a Diego Leuco y Luciana Geuna tomar clases de teatro para mejorar la química al aire.

Después de un par de días, el hijo de Alfredo Leuco se refirió a esa situación y dejó en claro que los comentarios de sus nuevos compañeros de canal le habían enojado. "A mí me enojó eso, primero porque no es verdad y no pasó", comenzó bastante tranquilo el conductor de Telenoche. Después de destacar que las clases de actuación eran una buena "herramienta", Leuco siguió con su fuerte descargo: "Era una noticia que no era correcta y además hubo como cuatro o cinco días seguidos donde los que se hablaba de manera muy burlona".

También recordó otra "información falsa" que habían brindado en Intrusos en aquel momento, donde indicaron que tanto él como Geuna no tenían contrato para este año y bromeaban con que los querían echar o reemplazar. "Con el trabajo no se juega", disparó Leuco. Insistiendo con que eso no le había molestado, pasó a detallar qué fue lo que lo hizo enojar.