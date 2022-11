Cambian las reglas en Gran Hermano: filtran qué pasará con los participantes

En Gran Hermano cambiarán una regla fundamental del juego. Ángel de Brito reveló en LAM el radical cambio que los participantes tendrán dentro de la casa del programa de Telefe.

Gran Hermano sufrirá un sorpresivo cambio de reglas. A poco tiempo de que se cumpla un mes del debut del programa de Telefe, los participantes deberán afrontar un radical cambio. Así lo filtró Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV) en las últimas horas.

En la emisión del pasado miércoles 9 de noviembre, De Brito adelantó que en GH cambiará el reglamento más importante del reality: ya no estarán completamente aislados de lo que sucede fuera de la casa. "Se rompe el aislamiento de Gran Hermano por unos juego que van a hacer en el programa. ¿El premio cuál es? Romper el aislamiento por unas horas", sostuvo.

Asimismo, el conductor dejó en claro que la producción decidió que los concursantes se sometan a diversas pruebas para poder ver al seleccionado argentino en el Mundial de Qatar 2022: "El martes 22 se rompe el aislamiento de Gran Hermano porque elegidos van a ver el primer partido de la Selección. Para esto van a tener que pasar una prueba y ganarla. Todavía no se sabe cuántos, uno seguro". Y detalló: "Están pautados varios juegos, van a poder ver solo los partidos de la Selección, no todo el Mundial entero".

Los participantes de Gran Hermano 2022 deberán afrontar un cambio radical en las reglas del juego.

Por otra parte, De Brito señaló de qué se tratan las pruebas que deberán realizar los participantes de GH: "Hay un juego de equilibrio, por ejemplo. Otro juego con vigas, van a tener que apilar cubos en una hamaca". Y añadió: "También va a haber una fiesta temática de la Bresh, que va a entrar a la casa de Gran Hermano. Y todo esto tiene detrás un auspicio de pinturas".

Quiénes son los participantes que quedan en Gran Hermano

Coti.

Alexis "Conejo".

Walter "Alfa" Santiago.

Julieta Poggio.

Juliana.

Maxi.

Juan.

Nacho.

Daniela.

Thiago.

Romina.

Agustín "Frodo".

Marcos.

Lucila "La Tora".

María Laura "La Cata".

Quiénes son los participantes nominados de Gran Hermano

Juan.

Agustín.

Daniela.

Nacho.

Quiénes son los participantes que quedaron eliminados de Gran Hermano hasta el momento

Tomás Holder.

Romina.

Mora.

Participante de Gran Hermano amenazó a Juan con un cuchillo

En la jornada del pasado martes 8 de noviembre, un participante amenazó a otro con un cuchillo en la mano y en la transmisión de Telefe se vivió un tenso momento. Se trata de Walter "Alfa" Santiago, que le lanzó una amenaza a Juan Reverdito en la cocina. Dicho episodio sucedió justo cuando el hombre de 60 años dialogaba y cocinaba junto a Romina. El taxista se interrumpió la charla y apuró a la mujer: "¿Me estás cargando a mí?".

"No, no está cargando a nadie", le indicó Romina, que en ese momento estaba cocinando una salsa. Y le consultó: "¿Querés probar la salsita para ver cómo está?". "Sí, gracias... ¿Ves que ella es buena?", le manifestó Juan a "Alfa", a quien le quitó protagonismo en la conversación.

Luego, Juan le pidió a Romina probar la salsa "con pancito", comida que Walter suele preparar cada día para que todos los participantes de Gran Hermano coman. "No hay...", lo cruzó "Alfa". "Sí, ahí hay...", sostuvo Reverdito. Y luego el experimentado hombre lo apuró: "No, no, no papi... ahí no metés la mano porque mirá...".

Inmediatamente después, "Alfa" tomó un cuchillo y empezó a hacer movimientos como si estuviera acuchillando. "Mirá, me voy a poner así en la cocina...", lanzó. Consciente de que en los últimos días Walter mostró interés por Romina, Juan lo provocó con otro comentario: "Lo que es tener a esta mujer al lado tuyo, ¿no? En tu casa... es espectacular... no, no, hablando en serio, es espectacular, espectacular...".