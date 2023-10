Buscan reemplazo para Carmen Barbieri a pocos días de su estreno en El Trece: los motivos

La capocómica se va de Ciudad Magazine y se supo quiénes están en la mira para reemplazarla. Carmen Barbieri tendrá un programa en El Trece.

Carmen Barbieri es una actriz, bailarina, director teatral y conductora de televisión que ha tenido una extensa trayectoria en teatro, cine y TV. Desde hace tiempo, se desempeña en la última industria mencionada, al frente del ciclo Mañanísima en Ciudad Magazine. Debido al gran éxito del ciclo, la diva fue convocada para continuar con su programa pero en un canal de aire: El Trece. De esa manera, la emisora de cable tendrá un bache en el horario de Barbieri y ya se han mencionado algunos posibles reemplazos.

La madre de Fede Bal debutará en El Trece el 30 de octubre, en la franja horaria entre las 9 y 10.30 de la mañana. Estefanía Berardi y Sebastián "Pampito" Perelló son los actuales panelistas de Mañanísima y, mientras que se supo que la primera será parte de la nueva versión del programa, el periodista aseguró que no pasará a El Trece.

Una opción de reemplazo que barajaron en Ciudad Magazine para la conducción del horario de Carmen fue Catherine Fulop, quien declinó la oferta. "Trabajé toda la vida y ahora que todavía estamos bien con el Ova y tenemos salud y posibilidades de hacerlo, prefiero disfrutar y viajar”, informó la actriz, madre de Oriana y Tiziana Sabatini. Asimismo, la actriz y conductora Andrea Politti fue otra convocada pero su respuesta también fue negativa: hará temporada teatral con la obra Locas de Remate, donde irónicamente compartirá elenco con Barbieri.

La fuerte pelea de Yanina Latorre y Carmen Barbieri

"¡¿Quién te creés que sos?! ¿La dueña de la televisión? ¿Cuánto hace que estás en la tele? ¿De dónde venís? ¿¡Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey!? ¡La amo! ¿Qué estás diciendo? Es la ex de mi hijo. Es una mujer que amo, admiro y respeto ¿Cómo me voy a burlar?", comentó Barbieri en su programa la referirse a os comentarios de Yanina Latorre sobre su supuesta rispidez con su exnuera. Y sumó: "¡Estúpida! ¡Sos estúpida! ¡Tarada! ¿Por qué no mirás bien lo que hacíamos? ¡Jugábamos! Trato de que la gente en la casa se ría, disfrute y hablábamos de lo que había pasado. No quisiera que se repita con otras personas. Por que yo pasé un momento terrible y vos también. A vos te cagaron, te metieron los cuernos. Cómo habrás llorado y sufrido... ¡Lo que habrás adelgazado! Si yo bajé de peso que soy gordita imaginate vos, mi amor".

Por su parte, Yanina Latorre le respondió a su adversaria desde LAM y sentenció: "Yo no me voy a poner a tu altura, Carmencita, porque cuando vos sos conductora de televisión y encarás una cámara diciendo 'estúpida, tarada, cornuda, lloraste, flaca, saraca', eso a vos te grafica, muestra tu verdadera personalidad. Te hacés la copada y no sos copada. Si te sacaste, Carmencita, el problema es más tuyo que mío. ¿Quién soy yo? Yanina. Con eso a vos te alcanza".