Burlando reveló cómo atraviesa Juan Darthés su estadía en Brasil: "No es la misma vida"

El abogado dio a conocer los detalles de la vida del actor en su país natal, donde reside después de la denuncia de Thelma Fardin.

Fernando Burlando se expresó sobre cómo atraviesa Juan Darthés su estadía en Brasil, país donde reside tras la denuncia de Thelma Fardin por abuso sexual. En su descargo, el abogado reveló detalles acerca del estado de ánimo que invade al actor, exiliado del país donde construyó su carrera y formó su familia, a poco de que comience el juicio en su contra.

"Él está animado y tiene ganas de terminar esta etapa, de que se haga el juicio, esto ha alterado la vida de Darthés. No es la misma vida que antes del tema Thelma", comenzó su exposición el letrado, en diálogo con Ángel de Brito y sus panelistas. Así dio a conocer cómo cambió la vida del cantante por la denuncia de Thelma, quien asegura haber sido violada por él cuando ella tenía 16 años.

Burlando continuó su discurso en alusión a las pocas probabilidades de que Darthés regrese a Argentina. "Yo creo que el está instalado allá. Hay muchas heridas de por medio como para arriesgarme a decir que actitud tomará cuando termine esta historia, es difícil porque esta toda la familia, que esta muy unida", agregó el abogado.

"La sensibilidad del tema lo único que haría es lastimar, lo mejor que puede hacer es terminar esta etapa, este proceso y que la Justicia decida, recién ahí asomarse sería lo más prudente", siguió el abogado, sobre la estrategia de no mostrar a su defendido ante el público. "Sería una gran imprudencia hablar ahora en temas de esta naturaleza. El silencio es la mejor conducta que puede asumir por una cuestión de responsabilidad y prudencia", añadió.

En cuanto a la declaración de Calu Rivero como testigo, Burlando quitó relevancia al tema: "Testigos presenciales no hay, Calu no fue testigo presencial de nada. Quieren mostrar un perfil de conducta, tratarán de mostrar eso pero lo mas importante es probar los extremos de la denuncia, la Justicia no va a juzgar a alguien por sus antecedentes, si es bueno o malo, si no tiene acreditado el hecho primero".

El comunicado de Actrices Argentinas a días del comienzo del juicio de Thelma Fardin y Juan Darthés

"Hoy, 3 Ministerios Públicos Fiscales (Nicaragua, Argentina y Brasil) consideran que hay pruebas suficientes de violación agravada. Esto ya es un precedente histórico mundial que abre el debate político y social sobre cómo terminar con la impunidad en casos de violencia de género, cómo conseguir que las investigaciones y los mecanismos judiciales sean eficientes, accesibles a toda víctima y qué lugar le damos a la palabra de la víctima en lugar de estigmatizarla y revictimizarla", reza parte del texto publicado por el colectivo de actrices.