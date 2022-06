Bronca en El Hotel de los Famosos contra la producción de El Trece

Parte del staff se quejó por la inclusión de más participantes y apuntaron a la producción de El Trece.

Crecen las tensiones cada día más en El Hotel de los Famosos. Lo que sucedió en la emisión de este viernes 3 de junio tuvo que ver con una clara queja hacia la producción de El Trece por parte de varios participantes.

La bronca está vinculada a la inclusión de nuevos concursantes al reality show. Si bien en algunas partes del programa se observa que lo tomaron con humor, por detrás hay un reclamo tácito hacia la producción.

En principio, "Chanchi" Estévez y Alex Caniggia se encontraban en pleno análisis de estrategia pensando en el huésped que va a entrar próximamente. El exfutbolista de Racing había sostenido que quien ingrese iba a ser un viejo conocido, y no un concursante nuevo. "La que entre va a tener una estadía bastante brava", expresó en diálogo con las cámaras.

En una H la que venga tiene que estar bien"; añadió en la reunión de "La Familia", grupo consolidado dentro del hotel con "Chanchi", Alex, Sabrina Carballo, Imanol Rodríguez, Martín Salwe, Melody Luz y la reciente incorporación de Emily Lucius.

Allí se dio una situación encabezada por Martín Salwe, junto a Imanol Rodríguez y Melody Luz. El locutor hizo un comentario en tono chistoso pero reflejó la incomodidad de "La Familia" por la incorporación constante de nuevos huéspedes. "Chicos, queremos contarles a todos ustedes que esto ¡no termina más!", expresaron enérgicamente.

Sumado a eso, Melody tomó la palabra y puso de manifiesto lo que siente respecto a la decisión de El Trece. "Si vuelve alguien que ya estuvo es cualquiera", dijo. "Tremendo esto chicos, la verdad...", añadió Salwe.

El relato desgarrador de Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos

Locho Loccisano transita un verdadero calvario estos últimos días en El Hotel de los Famosos. En la edición de este jueves, se lo vio completamente desanimado y relató como se siente desde que ingresó al reality show.

Pese a las denuncias públicas por bullying tanto del público como del mismo conductor, Leandro "El Chino" Leunis, Locho Loccisano sigue en la misma sintonía. En una charla íntima con Militta Bora en la habitación, descargó todo su dolor a través de un desgarrador relato.

"A mí no me incluyen ¿viste que me siento y no hablan? No me incluyen, me excluyen", expresó conmovido. Mientras Militta Bora lo observaba en silencio, el influencer sostuvo: "Ya no aguanto más". En diálogo con las cámaras, añadió: "Miren capítulos para atrás, todo lo que fue la convivencia, no me merezco tanto maltrato".