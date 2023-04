Brilló en Netflix, salió con Lali Espósito y le hizo un guiño a Coti de Gran Hermano

Un reconocido actor de Netflix tuvo un sorpresivo gesto con Coti Romero, una de las participantes de Gran Hermano, y se armó un gran revuelo en las redes.

Coti Romero se vio sorprendida por un particular gesto en las redes sociales. En las últimas horas, un reconocido actor que brilló en series de Netflix y que hasta fue vinculado en un romance con Lali Espósito protagonizó un acercamiento hacia la participante de Gran Hermano.

Se trata de Miguel Ángel Silvestre, actor que fue protagonista de grandes series de Netflix como Sky Rojo, La Casa de Papel, Velvet y Sense 8, entre otras. El español, quien en diversos momentos fue vinculado en una relación con Lali por el beso que se dieron o las declaraciones de amor que le hizo, decidió darle un "me gusta" a Coti en una de sus fotos de Instagram.

La situación generó un gran revuelo en las redes sociales, donde se empezó a especular con la idea de que el actor habría tenido intenciones de tener un acercamiento a la ex participante de Gran Hermano 2022/23. Lo cierto es que, por el momento, Coti no se expresó al respecto y además sigue estando de novia con Alexis "Conejo" Quiroga, que también formó parte del reality de Telefe.

Incluso, y como si fuera poco, Louis Tomlinson -ex bajista de One Direction- también le dio like a fotos de Coti, que desde que salió de GH realizó varias producciones fotográficas.

La muerte que golpea Coti de Gran Hermano

Coti Romero, que salió de la casa de Gran Hermano hace apenas algunos meses, está atravesando un duro momento tras el fallecimiento de uno de sus seres queridos. La exparticipante está viviendo el mejor momento de su carrera en los medios, pero sin embargo enfrenta una dura etapa de su vida: un integrante muy importante de su familia falleció de un día para el otro, tras haber sido atropellado por un auto.

“Mi mamá me acaba de escribir porque murió mi perrito y hace mucho no lo veo, pero me afectó más de lo que pensaba”, compartió la joven correntina a través de sus historias de Instagram, en las que además, les pidió a sus seguidores que le dejaran "mensajitos lindos" para transitar este momento de la manera más llevadera posible.

Se trata de Volker, la mascota que acompañó a su familia durante años. “Lo chocaron, lo dejaron agonizando y se fueron, ¿se puede ser tan soretes?”, se preguntó Coti, sumamente angustiada. “Es una situación muy difícil, toda la familia la está pasando muy mal porque lo vieron agonizando, y creo que eso fue lo peor de todo. Era un perrito que lo teníamos hace un montón de tiempo y que siempre nos recibía de una hermosa forma”, recordó.

Además, agregó que esta no es la primera vez que una mascota suya muere en un accidente similar: “Lamentablemente le paso eso hoy, pero siempre nosotros en familia decimos que cuando a los perritos así les pasa algo así, nos salvan de algo. Ya nos ha pasado que anteriormente habían chocado a otro perrito, pero este fue mucho peor”.

Por último, Romero se mostró muy agradecida con sus seres queridos y destacó que esta dura situación le sirvió para darse cuenta de la gente que tiene al lado. Su hermana, Camila Romero, también manifestó su dolor en sus redes sociales, en las que compartió fotos de la mascota junto con la frase: "Te voy a extrañar con toda mi alma compañerito. Siempre vas a estar en mi corazón”.