Brenda Gandini reveló por qué tiene un trauma para dar besos cuando actúa: "Me partió un diente"

La actriz fue de invitada a Los Mammones y admitió que tiene un problema a la hora de besarse con personas en la ficción. Enterate por qué.

Brenda Gandini lleva 16 años participando en distintos programas de televisión, películas y obras teatrales. La actriz estuvo invitada en Los Mammones y reveló que pese a sus años de experiencia, tiene un trauma con los besos en la ficción.

Según reveló Gandini, todo comenzó la primera vez que dio un beso en la pantalla chica con Benjamín Rojas, cuando interpretó Olivia Fritzenwalden en Floricienta, la novela teen producida por Cris Morena. Entre risas, reconoció que la experiencia fue completamente fallida y le quedó en su memoria para siempre.

“¿Es verdad que te partiste un diente en la escena del primer beso?”, consultó Jey Mammon a lo que Brenda contestó: "Sí, Benja fue el primero que me tocó besar, y yo no sabía cómo se hacía, así que cuando llegó el momento no sé que pasó, en vez de cerrar la boca la abrí”.

“Yo tengo dientes grandes, y se ve que nos chocamos, porque yo sentí un ‘crac’, y no se podía parar, así que seguí, pero me partió un diente”, admitió Gandini en Los Mammones.“De ahí mi trauma al besar, le vamos a echar la culpa a Benja, que no se acuerda encima”, confesó, y le recriminó al actor que no recuerde el episodio.

