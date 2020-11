Bomba: El Nueve levanta Confrontados, el programa de Marina Calabró

El Nueve decidió que Confrontados, el ciclo de espectáculos que desde 2020 conduce Marina Calabró, llegue a su final el 31 de diciembre. La medida generó sorpresa ya que el programa tiene un buen número de rating y comercialmente es solvente.

Sin embargo, en las últimas horas las autoridades del canal le comunicaron a Mariano Chihade, dueño de la productora Mandarina (y esposo de Mariana Fabbiani) que iban a reestructurar la programación, y que entendían que Confrontados tenía cumplido su ciclo cumplido en la emisora. Así lo informó Diego Iljutko para Exitoina.

En este punto, todas las fuentes resaltan que el final no es por rating, ni rendimiento ni facturación (que es muy buena, y está por encima de otros ciclos de la tarde): el canal busca una renovación en la pantalla. "Venía elaborando la idea pero es una tristeza. Es un programa hermoso que me dio una oportunidad fantástica, que espero no haber desaprovechado, y en el que tuve a los mejores compañeros del mundo", explicó Marina Calabró.

"Así es la televisión, hay que arremangarse y esperar que lleguen propuestas y me den alegría", asegura la conductora que se puso al frente del proyecto a principios de años, con un nuevo panel, reemplazando a Rodrigo Lussich y Carla Conte, la dupla que condujo el programa desde 2017.

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale a un paso de dejar A24

Los conductores Jonatan Viale y Eduardo Feinmann podrían dejar la señal de noticias A24 a fin de año para desembarcar en otra señal que busca tentarlos ¿Se irán?

El proyecto de A24 podría venirse abajo por la fuerte apuesta que busca realizar otra señal para mejorar su rating. Se trata de LN+, el canal del diario La Nación. Según reveló la periodista Marina Calabró en Lanata Sin Filtro (Radio Mitre), esta señal de cable busca potenciarse con todo en 2021.

De acuerdo con la información de la hermana de Iliana Calabró, LN+ intenta sumar a Juan Cruz Ávila a sus filas para que se haga cargo de la dirección del canal. De esa manera, el productor podría llevarse varios de sus programas y figuras con él.

Los primeros tentados fueron Viale y Feinmann, pero no serían los únicos. Ya que el canal de los Mitre estaría interesado en convocar también a Luis Novaresio, que conduce Animales Sueltos.