Bomba: Ceferino Reato dejó Intratables con un picante mensaje

Los programas de televisión todavía se están acomodando de cara a lo que será un año intenso tanto por la pandemia que sigue siendo parte central de las discusiones en todo el mundo como porque Argentina tendrá un año electoral. Por eso, sorprendió una novedad que fue confirmada por el mismo protagonista: Ceferino Reato deja de ser parte de Intratables.

El contrato de Reato vencía el 28 de febrero y desde América TV le confirmaron que no se lo renovarían. A pesar de tener algunos días más por contrato el periodista no volvería al programa ya que no se encuentra de ánimo. Uno de los temas que surge de este cambio en Intratables es quién será el reemplazo de Reato, que servía como una especie de contrapeso ideológico frente al oficialista Diego Brancatelli, con quien se cruzó en diversas oportunidades.

El periodista confirmó la noticia a través de sus redes sociales con una publicación en la que contó que se terminaba su ciclo en el popular programa político de América TV. A pesar de que Reato aseguró en otra publicación que se sentía muy agradecido a la emisora por permitirle "ejercer el periodismo con total libertad", los mensajes que compartió de otros usuarios dan a entender que no se habría ido de la mejor manera.

Los fuertes mensajes que el periodista compartió apuntan directamente contra el canal y el programa, a los que acusan de girar hacia una posición oficialista lentamente. De todos modos, en Intratables siguen firmes Paulo Vilouta y Débora Plager, además del conductor Fabián Doman, quienes siempre se muestran críticos de las medidas que toma el Gobierno Nacional.

En Lanata sin filtro, el programa de Radio Mitre, le pronosticaron a Reato un buen futuro en LN+. No sería descabellado pensar en un desembarco del periodista en una señal que decidió para este año apostar por un claro desarrollo en su militancia macrista con las llegadas de Eduardo Feinmann, Jonatan Viale y Alfredo Leuco. A ellos se suman los periodistas opositores que ya estaban en el canal cono Carlos Pagni, Pablo Sirvén y Luis Majul.

Durante el último tiempo las participaciones del autor de "Los 70, la década que siempre vuelve" en Intratables eran cada vez más espaciadas. La producción le sugirió en diversas oportunidades aparecer por Zoom, algo que el periodista prefirió declinar. Otra de las especulaciones que circulan sobre el final del contrato de Reato es el debut de TV Nostra, el programa de actualidad y política que conducirá Jorge Rial en la previa de Intratables.