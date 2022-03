Betular trató de mentirosa a Mery del Cerro en MasterChef: "¿Hablamos con otra?"

Damián Betular se peleó otra vez con Mery del Cerro en MasterChef Celebrity y hasta la trató de mentirosa en Telefe.

MasterChef Celebrity 3 (Telefe) suele tener polémicas al aire, por lo que la emisión del martes 29 de marzo de 2022 no fue la excepción. En esta oportunidad, los protagonistas del picante intercambio fueron Damián Betular, Germán Martitegui y María "Mery" del Cerro.

Todo iba bien en el reality show de cocina que conduce Santiago del Moro hasta que llegó el turno de la devolución para la actriz y modelo, que presentó unas croquetas de mijo y choclo con ensalada de espinacas, tofu y alioli de perejil. “Está mejor de lo que yo me imaginé”, dijo en el backstage. Sin embargo, el jurado integrado por Betular, Martitegui y Donato de Santis no opinó lo mismo.

Damián Betular cruzó a Mery del Cerro en MasterChef y la trató de mentirosa

Luego de que la diseñadora de moda llevara su preparación a la mesa para que los especialistas la degustaran, Martitegui mostró una mala cara y hasta la increpó: “¿Qué tal? ¿Seguimos con los caprichos hoy?”. "¡No, no estoy caprichosa!", le devolvió ella. "Ni hoy ni ayer ni nunca", añadió en la voz en off.

"Seguimos con las croquetas entonces...", le dijo Germán. "No, yo no vengo haciendo croquetas", lo desmintió María. "No, pero (Tomás) Fonzi... ¡Fonzi, mirá!", le mencionó "Tegui". "¡No, pero estaban prohibidas, Mery!", acotó el actor que estaba al fondo del estudio. "No, para vos estaban prohibidas", bromeó Martitegui, mientras que Betular agregó "porque las hacés mal".

Para continuar con Mery del Cerro, Martitegui insistió con que “o sea, esto es un puré de mijo empanado”. No obstante, la actriz le contestó que no y, con una cara de desgano, le enumeró los ingredientes que había utilizado para la elaboración.

“¿Seguís como enojada, no?”, se fastidió Betular. "No, encaprichada", ironizó su compañero. “No estoy ni enojada ni encaprichada, chicos. ¿Por qué me pusieron ese nombre?”, reaccionó Del Cerro, molesta.

El plato que preparó Mery del Cerro pero no conformó al jurado de MasterChef.

En ese momento, Betular probó el primer bocado y le recordó a la concursante que había dicho que iba a hacer croquetas con carne, pero ella lo negó terminantemente: “No, yo no usé carne. Es un plato vegetariano”. "¡Pero dijiste que ibas a hacer unas torrejas de mijo y carne!”, le devolvió Damián. Al mismo tiempo, en el programa pasaron el tape de que efectivamente ella había dicho que iba a utilizar bife de chorizo.

“¿Pero qué, hablamos con otra?”, se sonrió el especialista mientras comía. "Ayer no elegí la vegana y hoy la elegí", se hizo la desentendida la participante. Cuando llegó el turno de Donato, repitió lo de sus colegas y quiso saber: “¿Estás bien?”. “¡Estoy perfecta!”, respondió Mery con una carcajada.

Pero la sonrisa se le borró con la devolución, que no fue tan buena como ella esperaba, además de que Martitegui le dijo: "Los tres te notamos como contrariada cocinando". Luego de las palabras de los jurados, María se resignó y simplemente atinó a expresar: “Mañana vuelvo con todo”.