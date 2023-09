Beto Casella se sacó y reveló la verdad detrás de Gran Hermano: "Platita"

El conductor de televisión habló sobre la verdad detrás de los reality shows. Beto Casella fue letal con Gran Hermano y contó un detalle inesperado.

Beto Casella es un conductor de televisión que comenzó su carrea en los 90 y lleva adelante con éxito desde hace más de 15 años su ciclo Bendita en El Nueve. En ese programa, el periodista opinó sobre la realidad que viven los exparticipantes de Gran Hermano tras haber salido de la casa de Telefe y expuso una grave verdad sobre ese tipo de programas.

Muchos concursantes de GH evidenciaron en las últimas semanas problemas de salud mental y Casella analizó la situación en medio de una entrevista con el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Socios del Espectáculo. "Hace veinte años que estamos viendo como cuando salís de esa casa quedás en un limbo, según el cual sos famoso, te piden selfies, firmás autógrafos, pero al mismo tiempo por ahí no tenés platita, ni laburo, sos un desocupado", comentó el periodista.

"Estás como en el medio de que no sabés bien qué sos, quién sos y genera una mezcla de decepción, frustración y confusión, que debe ser difícil de sobrellevar", soltó Casella respecto de la realidad que viven los concursantes de GH tras salir de la famosa casa. Y cerró: "Yo no tengo una mirada crítica, como de ¿para qué se meten ahí? Hay que entenderlos, son pibes que por ahí todavía están pensando su vida y su futuro. Pero tampoco esta cosa de que la tele es una picadora de carne, los usa y los tira, la tv nunca fue un centro de rehabilitación".

Beto Casella habló del ritual evangelista de Andrea Rincón

La exvedette protagonizó un video viral donde se la vio en un bautismo evangelista en una pileta de lona y las redes sociales se llenaron de comentarios al respecto. Como no podía ser de otra manera, la noticia llegó a la televisión y en bendita hicieron un informe al respecto. Al volver del mismo, Casella opinó: "Fue un bautismo en una religión que adoptó de grande Andrea y ¡cero lujo! Porque fue una pileta de lona, todo con mucha austeridad. Así que nuestro saludo para Andrea, su pareja, sus seres queridos que estaban ahí. Porque este es un cambio que debe ser de una plenitud. Yo lo vi un poco en una hermana mía, que lo está transitando y es de mucha felicidad. El encuentro con Cristo ¡Otra vida! Dejás mucho atrás. Ella pasó por un infierno, lo ha contado. Lo muestran como algo pintoresco, pero no está bien burlarse".

Fuerte descargo de Beto Casella sobre Marcelo Tinelli

"Tinelli tiene esa cosa de que tiene que tener toda una corte ahí. A mí me dan un millón de dólares, soy del canal, me dicen que tengo que estar ahí y no voy, les digo que mi contrato no lo incluye. ¡Me ponés en esa tribunita y me matás para toda la vida!", sostuvo Casella sobre las exigencias de Tinelli después del estreno de Bailando 2023 en América TV. Y cerró: "Ojalá que le vaya bien. Porque ¿Cuánta gente labura? Después algunos criticaron las bailarinas puestas de florero ahí, como que por ahí ya está en desuso. Pero son críticas de redes, tampoco sabemos si representan a la mayoría de la gente".