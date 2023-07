Beto Casella se fue de Bendita TV: quién quedó como reemplazo

El famoso conductor se alejó de la pantalla de El Nueve en medio de los rumores de crisis y el canal ya confirmó quién será su reemplazo.

Hace varios días que El Nueve enfrenta fuertes rumores de crisis. En medio de estas especulaciones, muchas figuras como Maju Lozano anunciaron su renuncia y cada vez hay más polémica alrededor del tema, pero ahora se confirmó la salida de Beto Casella. El famoso conductor se fue de Bendita TV y ya quedó definido su reemplazo.

El famoso periodista habló hace algunos días de su salida del canal y confesó que "ya había tenido reuniones con otras señales". Pero a poco de hacer estas declaraciones, se ausentó de su famoso programa de espectáculos y generó controversia. Mientras tanto, El Nueve ya confirmó que Edith Hermida quedó a cargo del programa.

Resulta que, a poco de hacer estas declaraciones, Casella se tomó vacaciones y la panelista tomó el rol de conductora. "Beto está de vacaciones. Lo quiero decir sola, porque si me levantan en los portales quiero que me levanten a mí sola", anunció Hermida en la emisión de Bendita de este lunes 24 de julio.

Aunque si bien ahora Beto se encuentra de vacaciones, su vínculo con el canal no se encuentra en las mejores condiciones. De hecho, hace algunos días atrás, el conductor no asistió al programa por cuestiones de falta de pago por parte de El Nueve. Además, la continuidad del ciclo de entretenimiento por esta pantalla todavía no está definida y hay un clima muy tenso entre ambas partes.

Beto Casella a un paso de soltarle la mano a El Nueve en medio de la polémica: "Un canal importante"

En medio de los rumores que crisis que enfrenta El Nueve, y ante los rumores de su supuesta venta Kuarzo, Beto Casella rompió el silencio sobre su continuidad en la señal. El periodista, que es una de las principales figuras del canal, se refirió a esta situación y confesó que podría soltarle la mano al canal en que trabaja hace varios años.

En diálogo con Lío Pecoraro para El Run Run del Espectáculo, Casella se refirió al tema y fue contundente. "Se viene el posible gran pase del año, Beto dejaría el Nueve para irse a canal Trece. Esa es la información que nosotros tenemos, más allá de que él ha hablado en distintos programas. Yo también conversé con él y les voy a compartir su palabra. Ni él ni sus compañeros la vienen pasando bien donde están ahora", adelantó el conductor antes de leer las declaraciones del conductor de Bendita.

Hace ya varios años que Casella lidera el rating en El Nueve con su ciclo de humor y espectáculos Bendita, sin embargo, ante la crisis que atravesaría la señal, el ciclo se mudaría al canal de Adrián Suar. Sin preámbulos, Beto se refirió a esta polémica y confesó: "La verdad es que estamos hablando, pero yo no cerré ni avancé nada con nadie en especial. Charlamos, tomamos café, con canales y productoras importantes que les encanta el producto y lo llevarían a un canal importante".

Sin embargo, el conductor aseguró que no le soltará la mano tan fácilmente a El Nueve pero, en caso de no tener una respuesta contundente, apuntará a otro canal. "Para mí la opción A es el Nueve, si se emprolijan las cosas. Ahora, si se pone muy complicado, irrespirable, bueno ahí avanzo. Tengo la sensación que cualquiera de los canales importantes pondrían a Bendita en su pantalla hoy. Pero no avancé con nadie, quiero ver como seguimos. Me voy a tomar un par de meses, y ahí sí veo si sigo o nos mudamos".

Más allá de no haber confirmado nada aún, Casella dejó la puerta abierta a una posible mudanza, además Pecoraro reveló que el malestar con el canal viene desde hace rato y de parte de todo el equipo. "Lo qué pasa es que esto no viene de ahora y tampoco es sólo con ese programa. El tema es el atraso de los sueldos, las cosas que les van quitando a los programas que están al aire, a nivel técnico, producción y demás, y por otro lado no puede ir a pedir un ajuste de sueldo, cuando sus compañeros todavía no han cobrado nada", sentenció el periodista.