¿Chau Beto Casella? El guiño del conductor de Bendita TV hacia otro canal: "Guárdenme un lugar"

Beto Casella está en crisis con El Nueve desde hace varias semanas y advirtió que quiere un lugar en otro canal de televisión. La revelación del conductor de Bendita TV.

Beto Casella mantiene una relación cada vez más tensa con los directivos de El Nueve tras el escándalo por falta de pago. Es por eso que el conductor de Bendita TV se encuentra en una situación compleja al igual que sus compañeros y deslizó la posibilidad de abandonar definitivamente el canal.

Los trabajadores de El Nueve transitaron un momento de incertidumbre por los salarios desactualizados, teniendo en cuenta que hubo personas que no cobraron el sueldo de junio ni aguinaldo. El único que se mostró en contra públicamente fue Beto Casella, quien en varias oportunidades amagó con irse del canal.

En las últimas horas, el conductor de Bendita TV dialogó con el móvil de Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece. Allí explicó que los sueldos ya están al día, pero confesó lo que nadie esperaba sobre su futuro en la televisión.

"El Trece es un lugar divino, una casa que tiene que ver con mis afectos, con mi vida", expresó sobre el canal cuyo gerente de programación es Adrián Suar. Y alertó: "El título sería 'acá ahora las cosas están bien, pero guárdenme un lugarcito en El Trece".

Beto Casella le puso los puntos a Edith Hermida en vivo: "No me parece para nada"

Beto Casella y Edith Hermida protagonizaron un fuerte cruce al aire en Bendita TV. El conductor y la panelista tuvieron un enfrentamiento tras el informe de uno de los temas del día y Casella tuvo que frenar en seco a su colega.

La situación se dio en medio del debate por todas las señales de streaming que hay disponibles y que cada vez ganan más terreno en la industria del entretenimiento. Precisamente, se ahondó en el caso de Loft, el canal que se había abierto Cande Molfese, y que tuvo que cerrar por falta de audiencia. Luego de mostrar unas declaraciones de la actriz, en donde contaba su angustia por el fracaso del proyecto, Hermida dio su opinión al respecto.

"A mí me parece re interesante todo lo que dice Cande, la banco, me gusta y la abrazo. Y no me parece para nada como para reírnos...", empezó por decir la panelista, pero fue rápidamente interrumpida por el conductor. "Perdón ¿Alguien se rio?", indagó Casella serio y obtuvo una respuesta negativa por parte de su compañera.

En este marco, Beto reafirmó: "¿Por qué advertís de algo que no pasó acá? Porque pareciera que está advirtiendo a alguno". Entonces, Hermida replicó que "le pareció medio en sorna como estaba armado el informe", pero el conductor no la dejó quedarse con la última palabra. "Es tu percepción, esto no es un noticiero mi amor, la edición de este programa está desde el primer día. Si no te gusta…", sentenció Casella.