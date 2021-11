Beto Casella mandó al muere a Pagani en vivo: "Te la quisiste comer"

Beto Casella mandó al frente a Horacio Pagani en vivo al recordarle la época en que intentó seducir a una mujer de la farándula.

Beto Casella y Horacio Pagani estaban conversando en Bendita TV hasta que, de repente, la conversación se desvió a un lugar muy poco favorable para Pagani: la época en que intentó seducir a Any Ventura. Beto no desaprovechó la oportunidad para contárselo al público y lo mandó al frente sin tapujos.

Esta situación ocurrió años atrás, cuando Horacio era compañero de trabajo de Ventura en otro medio. Según contó Casella, las técnicas de seducción de su colega no salieron como lo esperado y ella no le habría prestado atención.

“Vos, ¿sabés qué? Esto lo tiene que saber la gente. Vos a Any te la quisiste comer y no pudiste, en tu época de Clarín y más adelante también”, le dijo Casella. “Fuimos compañeros de trabajo”, se defendió él. “Bueno, y no pudiste. Y dijiste, 'ahora en Bendita es la mía'”, bromeó Beto. Pagani volvió a defenderse diciendo que es un hombre casado y Any exclamó: “¡Ahora! Pero en esa época no estabas casado”.

El conflicto entre Beto Casella y Yanina Latorre

Yanina Latorre, periodista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), consiguió la mayoría de las primicias sobre el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y ‘La China’ Suárez. Pero además de informar datos, Latorre también emitió comentarios misóginos sobre la actriz, culpabilizándola por haberse involucrado con el futbolista.

Beto le puso el freno y explicó que, para él, el único culpable y responsable es Icardi. “Cuando Yanina dice que 'La China' rompió tres matrimonios, le recuerdo que los matrimonios los rompen los maridos infieles, no las terceras. El que tiene el pacto de lealtad es el marido”, expresó el periodista.

El conflicto empezó unos días atrás, cuando Yanina dijo que Edith Hermida le había faltado el respeto a Susana Giménez por sus dichos sobre la Argentina y Uruguay. “Lo que dijo Edith es una falta de respeto. Le llegás a decir 'burro peligroso' al jefe de ella y te manda carta documento... Casella tiene un problema conmigo y ella se sumó a ese problema. No es independiente. Edith repite todo, es un programa de gente chupamedia”, expuso Latorre.

“A las 'angelitas' las respeto intelectualmente, pero hay una que no. La señora Latorre metió unos bocadillos. Vos, querida, que has tratado de mal co... a una, que has tratado de conch... seca a otra, que has dicho las peores barbaridades, sobre todo, de mujeres, sos la menos indicada para opinar”, le contestó Beto.