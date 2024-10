Beto Casella habló como nunca de su adicción: "Probé con el tubo".

Beto Casella es un de los conductores más queridos y populares de la televisión. Con un estilo relajado y sincero, el comunicador suele relatar anécdotas personales para dejarle un mensaje de reflexión a su público. En ese contexto, el host de Bendita TV eligió contar su lado B y se animó a hablar de sus adicciones en diálogo con Gastón Pauls, en su programa Seres Libres.

“Es un tema que no se toca tanto en los medios porque no tiene tanta visibilidad, al no tener tanta visibilidad no tiene rédito político. No es un notición, ¿los portales lo van a levantar? No, entonces vamos a una escuela a sacarnos fotos al hospital… Es una batalla que se perdió de Ecuador para abajo”, comenzó diciendo.

Luego, se sinceró sobre uno de sus principales vicios: “Yo fui esclavo del tabaco mucho tiempo. Había tenido un episodio donde se me obturó una arteria y estaba en el sanatorio. Yo tenía un pucho pero nada para encenderlo y entonces salí en camisoncito a la calle, para ver si alguien me daba fuego. Pero me agarró un guardia y me metió para adentro”.

“Yo ya era conocido y estaba con el culito al aire, tratando de prender un pucho… Probé con el tubo fluorescente de la camilla, con el calor del tubo, para ver si me prendía, pero luego un alma caritativa me ayudó a prender el cigarrillo”, expuso para que la gente pudiera interpretar lo que le ocurría.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que reveló que los cigarrillos le despertaron otra adicción: “Hoy tengo cefalea crónica, dolores de cabeza fuerte. Casi todos los días de mi vida tengo dolor de cabeza. Y por ahí se me instala todo el día y tengo que clavarme analgésicos fuertes, que yo sé que hacen mal, que tienen efectos secundarios, pero no puedo elegir… Por ahí hablás con el neurólogo y te dice: ‘No, tratá de tomar un paracetamol’. Pero no me hace nada”.

En esa línea, Beto Casella detalló cómo transita esta lucha en la actualidad: “Estos remedios generan una dependencia. La sangre, cuando pasaron 24 horas sin el poder del analgésico, también te pide más y hay un dolor reflejo que te aparece, que probablemente sin ese círculo vicioso, no te aparecería”.

“A mi me duele la cabeza, a otro le dolerá la vida, le dolerá el día a día. Hay gente mayor que no puede vivir sin tres o cuatro ansiolíticos todos los días. No está el fasito, no está la cocaína, pero donde vas, en la casa, hay una caja de clonazepam”, concluyó.

Beto Casella habló del "camarinazo loco" de Susana Giménez: "Cuando tenés el pelo así..."

Beto Casella es uno de los conductores de televisión más reconocidos de la actualidad y, de esa manera, cada una de sus opiniones sobre la industria televisiva tiene repercusión. Eso mismo pasó recientemente con los dichos del presentador sobre el estreno de Susana Giménez en Telefe.

La diva de los teléfonos regresó a la pantalla televisiva después de cuatro años alejada y una de las cuestiones más comentadas de su primer programa fue su peinado: el cabello de Susana lució algo desprolijo y fue motivo de un sinfín de memes en las redes sociales. En esa línea, dado que se trata de un programa con tintes de humor, en Bendita aludieron al tema y lanzaron algunas chicanas.

"Es el estilo, chicos, es el estilo juvenil, es así", argumentó la panelista Edith Hermida. A su vez, Alejandra Maglietti acotó: "No se notó que era un estilo, parecía que estaba mal peinada". Ante este encontronazo de opiniones, por su parte, Beto Casella fue tajante en su descargo y soltó una teoría sobre la intimidad de Susana: "En televisión suele decirse que cuando alguien sale con los pelos medios así viene de un camarinazo loco. Después si hubo algo ahí rapidito antes del vivo o fue la humedad", soltó sin tapujos.