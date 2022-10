Beto Casella fulminó a La China Suárez y Rusherking por arrogantes: "Importa tres carajos"

El conductor de Bendita TV se pronunció sobre un episodio vivido con la pareja. "La China" Suárez y Rusherking habrían tenido una actitud despectiva con el equipo de trabajo de Beto Casella.

Beto Casella habló sobre un episodio que vivió el equipo de Bendita con Eugenia "La China" Suárez y Rusherking en un restaurante. El conductor de El Nueve hizo un fuerte descargo y denunció una actitud arrogante que los artistas habrían tenido en ese encuentro.

"El grupo de este programa coincidió en un bodegón con ella, que estaba acompañada por su pareja. Pero, cuando la fueron a saludar, y a presentarle a Horacio Pagani, y nunca les había pasado, que era como si no los estuvieran viendo. Fue la indiferencia y el desprecio absoluto", comenzó su descargo el presentador de televisión. Y agregó: "Se me dirá que no tiene obligación de saludar, que fue lo que pasó. Capaz están confundidos de programa o de género, porque el que ve este programa sabe que nos importa tres carajos qué es de la vida y la cama de la China Suárez".

Casella se mostró realmente enojado por su tono de voz y cuestionó la manera de manejarse de los artistas. "Acá se arman clips televisivos, que alguien le explique que en realidad no nos importa. Nunca le pasó a Horacio, tiene trayectoria... Porque, de última, podría haber dicho ‘mirá estoy cenando’, pero hizo como si fueran invisibles, quizás es algo de los tiempos que corren", concluyó el periodista y productor televisivo.

"Fue incómodo, sobre todo por Horacito, porque lo convencimos con las chicas de ir y terminó de la peor manera", comentó la panelista Alejandra Maglietti.

La reflexión de "La China" Suárez sobre sus prejuicios antes de conocer a Rusherking

"Nos conocimos en una fiesta. Yo no lo conocía personalmente, no estaba en mi radar. De hecho, nunca había estado con alguien más chico que yo, nunca en mi vida y no me había fijado y tenía mucho prejuicio", comenzó su relato la actriz de Abzurdah y aseguró que tenía prejuicios relacionados a la edad. "Tenía como eso de qué voy a hablar con un chico más chico o esa tendencia de decir que los hombres son más inmaduros. Esa tendencia que tenemos todos de generalizar y a meter todo en una misma bolsa", añadió.

Suárez reveló que si bien conoció a Rusherking en esa fiesta, su primera conexión fue a través del chat. "No nos dimos bola esa noche. Teníamos dos amigos de Cupido, uno de su lado y otro del mío. Llevaban y traían. Él es muy tranquilo y a mí me gusta eso. Si hubiera sido un pesado, me hubiera venido a hablar", enunció en diálogo con Jey Mammón en La Peña de Morfi.