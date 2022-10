Beto Casella estalló contra La China Suárez y Rusherking en Bendita

El conductor de Bendita TV se fastidió por una actitud de parte de la pareja del momento.

Beto Casella se mostró completamente enojado por una situación vivida con "La China" Suárez y Rusherking. Todo se remonta a cuando algunos integrantes de Bendita TV se encontraron a la pareja en un bodegón y la actitud de los jóvenes fue polémica ante los ojos del conductor de El Nueve.

"Cuando la fueron a saludar, y a presentarle a Horacio Pagani, y nunca les había pasado, que era como si no lo estuviera viendo", describió Beto, haciendo referencia que incluso el periodista deportivo quiso saludarlos. Sobre la respuesta de La China y Rusherking, el conductor siguió su relato de manera eufórica.

"Fue la indiferencia y el desprecio absoluto", dijo contundente. A pesar del mal momento, Casella empezó a pedir explicaciones, intentó ponerse del lado de la pareja pero decidió defender a sus compañeros: "Se me dirá que no tiene obligación de saludar, que fue lo que pasó. Capaz están confundidos de programa o de género, porque el que ve este programa sabe que nos importa tres carajos qué es de la vida y la cama de la China Suárez".

Al mismo tiempo, explicó que en Bendita TV "se arman clips televisivos, que alguien le explique que en realidad no nos importa" y tomó posición por Horacio Pagani: "Nunca le pasó, tiene trayectoria. Porque, de última, podría haber dicho ‘mirá estoy cenando’, pero hizo como si fueran invisibles, quizás es algo de los tiempos que corren". A su vez, Alejandra Maglietti también opinó al respecto de la tensa situación vivida en el comercio gastronómico: "No nos dijeron ni un hola, una cortada de rostro tremenda".

Beto Casella explotó en vivo contra Jorge Lanata

Beto Casella arremetió contra Jorge Lanata por sus declaraciones contra los panelistas de televisión y defendió a los miembros de su equipo. El conductor de Bendita habló sobre el rol de los paneles en los programas actuales y reivindicó esos puestos.

"Lanata insistió con la idea de que los panelistas no sirven para nada. Él está equivocado en que el periodista es más caro ¡Hoy no hay nada más barato que un periodista!", comenzó su descargo el presentador de TV y agregó que las modelos famosas son las que cobran mucho dinero por sentarse en los paneles de televisión; no los periodistas.

Casella reflexionó sobre la realidad que se vive en la industria del periodismo televisivo y soltó: "El periodista que no tiene tantos seguidores, hoy está más precarizado que nunca ¡Así que no sería el caso!". Horacio Pagani se desempeña como panelista de Bendita desde hace años y lanzó una humorada para enfrentar los dichos de Lanata: "¡Yo vengo por amor, nada más acá!".

"La tele se berretizó, el hecho de que hayan aparecido como género los columnistas, es una muestra de la berretización de la tele", esbozó Lanata en diálogo con Mirtha Legrand en su programa de televisión. Y cerró: "Porque un columnista, no necesariamente es un periodista, a veces es una modelo o actriz, y eso tiene que ver con que es más barato un columnista que un periodista. Se trabaja poco y barato en la televisión".