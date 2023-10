Beto Casella dijo lo que muchos piensan de Got Talent: "Yo debo decirlo"

Beto Casella es uno de los conductores más picantes de la televisión argentina. Desde hace más de una década está al frente de Bendita, el magazine icónico del prime time de El Nueve, en donde realizan informes sobre lo que ocurre en toda la farándula argentina. Y en este sentido, opinaron sobre un episodio acontecido en el reality Got Talent Argentina. Como era de esperarse, Bautista fue fiel a su estilo y dijo lo que muchos piensan del programa de Telefe.

Tras emitir un informe en donde se mostró la performance de un participante que bailó representando a los caídos en Malvinas, generando gran polémica en las redes sociales, Beto Casella salió al cruce. Muchas fueron las personas que cuestionaron la forma en que se recordó a los veteranos de la guerra acontecida en 1982, aunque los jurados quedaron maravillados y le dieron al joven la posibilidad de pasar a la próxima instancia.

Ante esta situación, Beto Casella decidió opinar tras emitirse el informe y afirmó: "¿Cuál es el criterio de un productor? Yo debo decir, te puede gustar o no la performance arriba del escenario, poca plasticidad, pero a mí mantener el recuerdo permanente, sobre todo para los más chicos, después de una batalla que luchamos todos los días, a mí no me parece mal".

"Era pobrísimo el cuadro, pero la idea de mantener eso... ¿Bailar el himno? También se puede discutir, ¿está mal o es el contexto?", agregó Beto Casella, quien también se refirió a la presentación de otro bailarín que interpretó artísticamente el Himno Nacional Argentino y también causó controversia en las plataformas digitales.

Beto Casella dijo lo que todos pensaban sobre Nacha Guevara: "Ya sabemos"

La salud de Charly García volvió a estar en boca de todos tras los repudiable comentarios que hizo Nacha Guevara el último fin de semana. Las declaraciones de la artista llegaron días después de que amigos del músico como Fabiana Cantilo y Fernando Samalea acusaron al entorno de Charly de no dejarlos verlo.

Lo último que se supo de la leyenda del rock nacional fue el posteo que subieron a su cuenta de Instagram. "¡Ya en casa! Gracias a todos por preocuparse. SNM", fue el mensaje que acompañó la foto de García tras recibir el alta luego de pasar unos días internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento a principios de agosto.

Pero luego de que Nacha dijera en PH, Podemos Hablar el último fin de semana que el autor de himnos como "Seminare" estaba "muerto en vida", Beto Casella le salió al cruce. El conductor de Bendita TV es una de las personas más cercanas al músico en la actualidad y en más de una oportunidad se encargó de desmentir rumores sobre su salud.