Revelan que Benjamín Vicuña y Eli Sulichin terminaron su relación: los motivos de su inesperada ruptura.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin se separaron luego de ocho meses de relación. La noticia tomó por sorpresa a todos sus seguidores, especialmente porque la pareja se mostraba muy feliz y unida y no había ningún indicio de separación.

Así lo anunció Yanina Latorre en LAM (América TV), quien actualmente está reemplazando a Ángel de Brito en el rol de conducción. Según contó la esposa de Diego Latorre, fue Sulichin quien terminó la relación. Sin embargo, no hay rastros de infidelidades, peleas o motivos concretos por los que habría tomado esta decisión.

"Ayer domingo por la noche, ella dio por terminada la relación. No hubo conflicto ni pelea, creo que los dos se quieren mucho, no hay terceras personas. De hecho, yo los había visto el viernes en el cumpleaños de Mica Tinelli y se los veía súper bien", comenzó Latorre. Aparentemente, el motivo de ruptura fue que los dos están pasando por momentos muy diferentes de sus vidas.

"Ella es bastante más chica, él es más grande y tiene muchos hijos... Diferencia de agenda. De momento está enamorada, pero con cinco pibes es difícil, ella no tiene hijos", explicó Latorre. Sin embargo, la panelista destacó que Eli y Benjamín "están en comunicación constante" ya que "ella le va a bancar todo lo del papá", quien está internado en Chile.

Latorre concluyó que el motivo de su ruptura fue que "están en distintos momentos de su vida". "Creo que él no se la esperaba, estaban bien, pero bueno, tienen vidas muy diferentes, viajes. No hubo una discusión, es más, no se descarta que en algún momento vuelvan a estar juntos. Es como que no es el momento de los dos: él está haciendo teatro, ella viaja muchísimo por laburo", cerró la panelista.

El calvario de Benjamín Vicuña por la salud de su papá

Benjamín Vicuña viajó de urgencia a Chile, su país natal, luego de enterarse que su padre estaba gravemente enfermo e internado en una clínica. "No está bien. Ya estaba enfermo, estaba con respirador pero ahora empeoró, está intubado", comentó Latorre en el ciclo de América TV. Y agregó que el hombre "está con una hemorragia intestinal muy fuerte" y que "lo están tratando de controlar", por lo cual Vicuña no regresará a Argentina hasta que la salud de su padre mejore.